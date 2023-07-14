У мережі з’явився новий трейлер найпохмурішого фільму Крістофера Нолана

"Оппенгеймер" вийде в український прокат вже 21 липня

На ютуб-каналі Universal Pictures з’явився новий п’ятихвилинний трейлер фільму "Оппенгеймер", байопіка одного із творців атомної бомби, американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера. У його ролі знялась зірка "Гострих картузів" Кілліан Мерфі.

З ролика з підзаголовком "Перший погляд" можна дізнатися, як створювалася секретна лабораторія розробки надпотужної зброї. Тригодинний фільм охоплює події тривалістю 45 років, у центрі історії "Опенгеймера" не лише створення атомної бомби, а й стосунки вченого з дружиною. Також ми можемо дізнатися, що Крістофер Нолан ("Початок", "Довід") одночасно зняв фільм і в монохромному виконанні, і в кольоровому.

Користувачі ютуба в кометаріях до ролика захлинаються від захоплення: "потенційний шедевр року", "фільм і Кілліан Мерфі мають отримати "Оскара", "цей фільм назавжди змінить кінематограф", і таке інше.

Справжній Оппенгеймер та його екранне втілення: знайдіть 10 відмінностей. Точніше, дев’ять

Поки що, окрім візуальної краси трейлера, у новому опусі Крістофера Нолана вражає уяву зірковий кастинг. Окрім Кілліана Мерфі, в "Опенгеймері" знімалися Метт Деймон ("Остання дуель"), Роберт Дауні-мол. ("Шерлок Холмс"), Рамі Малек ("Богемська рапсодія"), Кеннет Брана ("Дюнкерк"), Гері Олдмен ("Темні часи"), який вкотре втілив образ історичного персонажа — цього разу президента США Гаррі Трумена, а також актор та кінорежисер Бен Сафді ("Неогранені алмази").

Фільм виходить у прокат 21 липня.

Раніше "Телеграф" писав про голлівудський розмах у новому трейлері "Довбуша" – найдорожчого на даний момент українського фільму.