Голлівудський розмах "Довбуша" у новому трейлері. Що побачимо в найдорожчому українському фільмі

На зйомки та виробництво нового фільму Олеся Саніна пішло п’ять років та 120 млн

У Києві презентували фінальний трейлер фільму "Довбуш" Олеся Саніна, режисера гучних фільмів "Мамай" та "Поводир". "Телеграф" побував на презентації ролика та дізнався, чого чекати від прем’єри, яка відбудеться 24 серпня.

24 серпня – це не лише День незалежності України, до якого заведено приурочувати прем’єри патріотичних фільмів. Це ще й день, коли було вбито ватажка опришків – селянських повстанців проти влади польських феодалів у XV-XIX ст, легендарного карпатського Робін Гуда Олексу Довбуша. Щоправда, сам режисер розглядає цю дату з більш оптимістичних позицій.

"Це день, коли Довбуш став безсмертним, коли його історія почала надихати інших", – наголосив Олесь Санін.

З огляду на недовгу історію новітнього українського кіно п’ятдесятирічний Олесь Санін має статус живого класика. Його "Поводир" став у 2014 році не лише медіа-подією, як і всякий новий український фільм перших 25 років незалежності – а ще й глядацьким хітом, який зібрав найбільшу на той момент касу (14 млн грн).

"Довбуш", який був задуманий, за словами Олеся Саніна, у дні Євромайдану, за недоброю українською традицією знімався потом і кров’ю. Фільм був закінчений ще до повномасштабного вторгнення, але знадобилося ще півтора роки, щоб закінчити роботу – причому частина знімальної групи, в тому числі прославлений оператор Сергій Михальчук та актор Олег Шульга, з початком війни поповнили лави ЗСУ. На жаль, серед творців фільму є й загиблі на фронті.

"Це історія про кожного з нас, чиє життя змінилося на до і після в лютому 2022 року", — наголосив Олесь Санін.

Постер фільму обіцяє любовний трикутник головних героїв

На сьогоднішній день "Довбуш" – найдорожчий український фільм із бюджетом 120 млн грн, і яких 65 млн грн надала держава. (Попередній рекорд був у "Захара Беркута" Ахтема Сейтаблаєва та Джона Вінна з бюджетом 113 млн грн.) Усі костюми і реквізит створювалися з нуля, включаючи дві сотні стволів вогнепальної зброї XVIII століття, у зйомках брали участь 250 реконструкторів, всього в масовці біло задіяно більше 2,5 тис. осіб.

Судячи з трейлера та ролика, на якому автори фільму зібрали найбільш інтригуючі фрагменти зйомок трюкових сцен, у постановочному плані видовище і справді обіцяє бути грандіозним: костюми, бойові сцени, піротехнічні ефекти, що називається, на висоті. Творці фільми особливо горді найскладнішим трюком, у якому персонаж їде під дном карети, як той Індіана Джонс.

Але з урахуванням гнітюче одновимірної драматургії "Поводиря", із хорошими "нашими" і дуже поганими "німцями" залишається відкритим питання, наскільки буде цікаво дивитися решту сцен двогодинного фільму. Про це ми дізнаємося вже 19 серпня, на Одеському міжнародному кінофестивалі, який відкриватиметься саме "Довбушем".

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