Голливудский размах "Довбуша" в новом трейлере. Что увидим в самом дорогом украинском фильме

На съемки и производство нового фильма Олеся Санина ушло пять лет и 120 млн

В Киеве презентовали финальный трейлер фильма "Довбуш" Олеся Санина, режиссера нашумевших фильмов "Мамай" и "Поводырь". "Телеграф" побыл на презентации ролика и узнал, чего ожидать от премьеры, которая состоится 24 августа.

24 августа – это не только День независимости Украины, к которому принято приурочивать премьеры патриотических фильмов. Это еще и день, когда был убит предводитель опришков – крестьянских повстанцев против власти польских феодалов в XV- XIX вв, легендарный карпатский Робин Гуд Олекса Довбуш. Правда, сам режиссер рассматривает эту дату с более оптимистических позиций.

"Это день, когда Довбуш стал бессмертным, когда его история начала вдохновлять других", – подчеркнул Олесь Санин.

С учетом недолгой истории новейшего украинского кино пятидесятилетний Олесь Санин имеет статус живого классика. Его "Поводырь" стал в 2014 году не только медиа-событием, как и всякий новый украинский фильм первых 25 лет независимости – но еще и зрительским хитом, собравшим самую большую на тот момент кассу (14 млн грн).

"Довбуш", который был задуман, по словам Олеся Санина, в дни Евромайдана, по недоброй украинской традиции снимался потом и кровью. Фильм был закончен еще до полномасштабного вторжения, но потребовалось еще полтора года, чтобы закончить работу – причем часть съемочной группы, включая прославленного оператора Сергея Михальчука и актера Олега Шульгу, с началом войны пополнили ряды ВСУ. К сожалению, среди создателей фильма есть и погибшие на фронте.

"Это история о каждом из нас, чья жизнь изменилась на до и после в феврале 2022 года", – подчеркнул Олесь Санин.

Постер фильма обещает любовный треугольник главных героев

На сегодняшний день "Довбуш" – самый дорогой украинский фильм с бюджетом 120 млн грн, и которых 65 млн грн предоставило государство. (Предыдущий рекорд был у "Захара Беркута" Ахтема Сейтаблаева и Джона Винна с бюджетом 113 млн грн.) Все костюмы и реквизит создавались с нуля, включая две сотни стволов огнестрельного оружия XVIII века, в сьемках участвовали 250 реконструкторов, всего в массовке снимались свыше 2,5 тыс человек.

Судя по трейлеру и ролику, на котором авторы фильма собрали самые интригующие фрагменты съемок трюковых сцен, в постановочном плане зрелище и правда обещает быть грандиозным: костюмы, боевые сцены, пиротехнические эффекты, что называется, на высоте. Создатели фильмы особенно горды самым сложным трюком, в котором персонаж едет под днищем кареты, как записной Индиана Джонс.

Но с учетом удручающе одномерной драматургии "Поводыря", с хорошими "нашими" и очень плохими "немцами", остается открытым вопрос, насколько будет интересно смотреть остальные сцены двухчасового фильма. Об этом мы узнаем уже 19 августа, на Одесском международном кинофестивале, который будет открываться "Довбушем".

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