Однажды на "диком востоке". Зачем смотреть фильм "Люксембург, Люксембург" (видео)

Жизнь в украинской провинции – это пацанчики в спортивных штанах, контраст бедности с неприличной роскошью и мечты о лучшей участи

Украинский национальнальный кинематограф ставит новые рекорды. Сперва в марте 2023 года "Мавка. Лесная песня" всего за три уикенда проката собрала более 81 млн грн бокс-офиса и установила рекорд по кассовым сборам.

А теперь новый фильм Антония Лукича "Люксембург, Люксембург" собрал 5 млн 590 тыс грн только за первый уикэнд. По данным Госкино, ленту посмотрели более 36 тыс зрителей.

В чем секрет успеха фильма "Люксембург, Люксембург", попробовал разобраться "Телеграф".

Успешный дебют

Дебютный фильм Антонио Лукича "Мои мысли тихие" стал первой за долгие годы отечественной комедией, за которую не было стыдно. Эта лирическая драмеди о простых человеческих отношениях и поиске взаимопонимания между родителями и детьми отличалась внятной историей, адекватным чувством юмора и правдоподобными диалогами.

Не удивительно, что фильм мало кого оставил равнодушным – "Мои мысли тихие" собрали в украинском прокате 5 млн грн и вошли в рейтинг 100 лучших украинских фильмов наравне с лентами классиков Ивана Мыколайчука и Александра Довженко.

После такого впечатляющего старта новую работу 30-летнего режиссера все ждали с большим интересом и опасениями. Комедия, как известно, самый сложный и ответственный жанр. Любые спецэффекты можно нарисовать на компьютере, но нельзя имитировать чувство юмора. Кроме того, хорошая комедия не получится без должного чувства меры и вкуса. К сожалению, в этом плане опасения подтвердились.

О чем фильм

Действие происходит в Лубнах Полтавской области, где живут два брата-близнеца, чьи роли исполнили участники популярной рэп-группы "Курган и Agregat" Амил и Рамиль Насировы. У близнецов, как водится, разные характеры: один честный патрульный, другой типичный водитель украинской маршрутки – хамоватый и блатоватый. Да еще и приторговывает на маршруте наркотиками.

Оба брата по-своему несчастны. Маршрутчик Коля прекрасно понимает свои будущие жизненные маршруты, включая будущую отсидку. И пока молодой, стремится урвать от жизни как можно больше. Его ролевая модель – отец, "авторитетный" бандит из девяностых, который давным-давно бросил семью.

Полицейский Вася, казалось бы, вытащил счастливый билет, женившись на дочери местного богача, но все равно чувствует свою униженность. Дома – социальную, потому что не способен обеспечить жене привычный уровень жизни. Да и на службе быстрой карьеры не сделаешь.

В какой-то момент появляется пропавший много лет назад папаша-югослав, который теперь лежит при смерти где-то в Люксембурге и желает проститься с сыновьями. Вася с Колей, каждый по собственной причине, пускаются в путь. Дальше следует несколько достойных сюжетных твистов и довольно неожиданный финал.

Что хорошего и не очень

Фильм действительно смешной, хотя в "Люксембурге, Люксембурге" Антонио Лукич зашел на территорию лубочного, народного фарса в духе "Сумасшедшей свадьбы" – в первую очередь, благодаря образу Амила Насирова, который играет своего маршруточника Колю, как в последний раз.

Но именно циничный балагур-маршруточник в финале становится трагической фигурой, к которому (после естественной брезгливости – каждый из нас хотя бы раз сталкивался с таким типичным Колей) начинаешь испытывать нечто вроде сочувствия. Чего не было в других похожих лентах, например, "Припутнях" Аркадия Непиталюка. Там главный герой настолько отталкивающий, что когда теряет все, это выглядит заслуженной карой.

Так что попытку создать "героя нашего времени" – по названию другого малоудачного фильма о провинциале в большом городе, наконец-то можно считать засчитанной.

Язык диалогов соответствующий. Кино не впервые работает с суржиком в попытке передать на экране "правду жизни" украинской провинции. Но едва ли не впервые диалоги прописаны с прицелом "уйти в народ", стать фразеологизмами в повседневной речи зрителей. Собственно, как это было в советских фильмах, значительно обогативших речь. И чего, кстати, за редким исключением не удалось в российском кино. Не удалось и Антонио Лукичу, но попытку опять же засчитаем.

Кроме частной истории, которая дала фильму его особенную личную интонацию (отец режиссера тоже югославский серб, с которым они не общались много лет), "Люксембург, Люксембург" также очень близко подошел к попытке внятного высказывания о времени и людях.

Жизнь в украинской провинции – это пацанчики в спортивных штанах на некогда крутых тачках, колоритные базары, контраст бедности и неприличной роскоши, невежество и хамство, мечты о лучшей участи. В общем, мы видим Украину из фильмов Эмира Кустурицы или венгерского сериала "Золотая жизнь". И эта вторичность взгляда немного удручает.

Вообще, по фильмам Антонио Лукича заметно, что он режиссер насмотренный – не только благодаря цитатам (финал отчетливо напоминает "Сломанные цветы" Джима Джармуша). Еще потому, что режиссер старается работать с визуальным языком кино, в то время когда большинство современных фильмов, и не только украинских, сняты как сериалы средней руки. И это тоже причина зрительского успеха: даже из патриотических соображений не пойдешь полтора часа скучать под плохо сделанный фильм.

Так что до встречи в кино – несмотря на все свои недостатки, "Люксембург, Люксембург" определенно стоит денег, потраченных на билет.

Ранее мы писали об украинских фильмах, которые можно посмотреть на стриминговом гиганте Netflix.