Высмеивали Ельцина и Буша, запрещались в Украине. Мультсериал с политической историей празднует день рождения (видео)

"Телеграф" разобрался, откуда взялся миф о "предсказаниях" в сериале

19 апреля 1987 года на американские телеэкраны вышла первая серия "Симпсонов", которым суждено было стать не только самым популярным сатирическим мульсериалом, но еще и самым продолжительным: его создатель Мэтт Грейнинг троллит американский образ жизни и мышления вот уже 35-й год подряд без перерыва. Политическая сатира занимает во вселенной "Симпсонов" не последнее место. Какое именно, узнал "Телеграф".

Кто такие Симпсоны

Несмотря на желтый цвет кожи, Симпсоны — идеальная американская семья. Они много лет состоят в законном браке, воспитывают троих детей и регулярно посещают церковь. Живут в типичном американском городе под названием Спрингфилд – одном из самых распространенных топонимов в США (всего на американской карте можно насчитать 29 Спрингфилдов).

Наверное, в этом и заключается непреходящий успех мультсериала: каждый зритель узнает в нем себя и своих близких. Не зря Мэтт Грейнинг назвал персонажей в честь членов собственной семьи. Гомер — имя отца Мэтта, Мардж — вариация имени его матери (Маргарет), а Лиза и Мэгги — имена сестер. В жизни этой семьи, как и любой другой, отражаются все события окружающего мира: и политические, и социальные, и культурные.

Но так как Грейнинг был большим фанатом Френка Заппа – композитора и музыканта, знаменитого не только своей новаторской гитарной техникой, но и рядом очень саркастичных заявлений на общественно-политические темы ("Политика, – говорил он, – это просто одна из разновидностей шоу-бизнеса"), то не удивительно, что этот саркастический взгляд на мир Грейнинг перенял в своей работе создателя комиксов, а затем и художника-аниматора.

Культ сериала настолько велик, что "Симпсоны" получили свою звезду славы в Голливуде, а междометие-паразит "D'oh!" Гомера Симпсона даже попало в Оксфордский словарь английского языка. Барт Симпсон в 1998 стал одной из самых влиятельных персон столетия по мнению "Time", а "Men's Health" в 2005 году отметил Гомера как философа десятилетия. Не осталась в стороне и Мардж, которая в 2007-м украсила обложку "Maxim" в качестве "самой сексуальной домохозяйки".

К слову, в январе стало известно, что "Симпсонов" продлили на 36-й сезон.

Над кем смеются Симпсоны

"Симпсоны" безжалостны к селебритис (только в качестве приглашенных звезды в сериале побывало порядка 500 знаменитостей, благодаря чему "Симпсоны" попали в книгу Рекордов Гиннеса). Но особенно — к политикам.

Вот только несколько примеров.

В одной из серий 2016 года, когда Хиллари Клинтон включилась в предвыборную гонку, есть сцена, когда в доме четы Клинтон раздается звонок.

Трубку снимает экс-президент, а потом передает жене со словами: "О, это тебя". На что Хиллари раздраженно отвечает: "Начиная с этого момента – это всегда меня".

В той же серии будущий 45-й президент, а на тот момент кандидат от республиканцев Дональд Трамп изображен с книгой "Лучшие речи Адольфа Гитлера." А Мардж Симпсон грозит Гомеру разводом, если он проголосует за Трампа.

После того, как летом 1996 года тогдашний президент рф Борис Ельцин в пьяном виде станцевал на концерте в Ростове "калинку-малинку", в восьмом сезоне сериала появился алкометр, где самая крайняя степень алкогольного опьянения — уровень "Борис Ельцин". А когда в СМИ появились фото неправдоподобно длинного стола нынешнего президента рф, похожий стол тут же перекочевал в 16-ю серию 34-го сезона.

Но самый показательный случай произошел с президентской четой Буш. Еще не понимая, чем это для нее обернется, в 1990 году Барбара Буш назвала сериал "самой тупой вещью, которую она когда-либо видела". На следующий год не остался в стороне и Джордж Буш-старший, который в одной из своих речей заявил, что правительство "сделает все возможное, чтобы американские семьи не походили на Симпсонов". Расплата наступила в 1996 году.

В эпизоде "Два плохих соседа" чета Бушей селится по соседству с Симпсонами и начинается дикая вражда двух семей, которая заканчивается дракой: в итоге Гомер Симпсон как следует навешал Джорджу Бушу по шее.

Как Симпсоны отомстили Януковичу

Досталось не только Бушу, но и третьему президенту Украины Виктору Януковичу. Но давайте по порядку.

Несмотря на то, что сериал транслировался по одному из украинских телеканалов еще с 1998 года (а с 2004-го – еще и в украинской озвучке), на одиннадцатый год трансляции Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания разглядел в "Симпсонах" крамолу и заявил о том, что "не рекомендует" его к показу в числе некоторых других шоу – в их числе оказался "Comedy Club–Украина", что дало журналистам повод острить на тему чувства юмора членов Нацсовета.

Но смешного в этой ситуации, на самом деле, было мало. Рекомендации Нацсовета обсуждать было не принято, и хотя в прокатном удостоверении Министерства культуры Украины не были прописаны ограничения для аудитории, в январе 2009 года сериал сняли с эфира от греха подальше.

Так Украина оказалась в компании Венесуэлы, где годом ранее президент Уго Чавес потребовал снять "Симпсонов" с эфира за "дурное влияние на воспитание детей и молодежи". Даже в Объединенных Арабских Эмиратах не было проблем с трансляцией: всего-то заменили пиво на минералку, а хот-доги на говяжьи сосиски.

К счастью, в 2010 году сериал вернулся на украинские телеэкраны. История умалчивает, знал ли об этой коллизии Мэтт Грейнинг, но уже в следующем году, в первой серии 23-го сезона появляется украинский мафиози Виктор, подозрительно напоминающий Виктора Януковича. Намеки рассыпаны более чем щедро: его лицо, фигура, офис в центре города, вооруженная охрана, выступление Бейонсе на дне рождения дочери гангстера (в действительности звезда выступала в Донецке на открытии "Донбасс-Арены" в 2009 году) и жена, которая не вовремя появляется в кадре, на что Виктор рявкает на нее: "Я же приказал тебе сидеть в своей комнате!"

И поддержали Украину

Наконец, сериал знаменит своими "предсказаниями". Как это ни смешно, но в реальности якобы воплотились такие шутки авторов сериала, как президентство Трампа, трагедия 9/11, экономический кризис в Греции, эпидемии лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции, легализация марихуаны в Канаде и многое другое. Но все это, конечно же, имеет логическое объяснение.

Так как создатели сериала всегда оперативно реагировали на главные мировые новости, нет ничего удивительного в том, что после того, как Трамп в 1999 году заявил о своем намерении баллотироваться (но не стал), уже в следующем сезоне он фигурирует как президент США. Точно также можно объяснить и прочие "предсказания". Тем более, что большинство из них – фэйки.

Как, например, история с "предсказанным" вторжением рф в Украину, когда Гомер Симпсон в военной форме с желто-голубым шевроном держит на мушке героя, похожего на Путина. Оказалось, что это банальный фотошоп. Что не помешало Мэтту Грейнингу поддержать нашу страну буквально на следующий день после вторжения рф.

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