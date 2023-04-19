Висміювали Єльцина та Буша, заборонялися в Україні. Мультсеріал із політичною історією святкує день народження (відео)

"Телеграф" розібрався, звідки взявся міф про "передбачення" у серіалі

19 квітня 1987 року на американські телеекрани вийшла перша серія "Сімпсонів", яким судилося стати не тільки найпопулярнішим сатиричним мульсеріалом, але ще й найтривалішим: його творець Метт Грейнінг тролить американський спосіб життя та мислення ось уже 35-й рік поспіль без перерви. Політична сатира посідає у всесвіті "Сімпсонів" не останнє місце. Яке саме, дізнався "Телеграф".

Хто такі Сімпсони

Незважаючи на жовтий колір шкіри, Сімпсони – ідеальна американська родина. Вони багато років перебувають у законному шлюбі, виховують трьох дітей та регулярно відвідують церкву. Живуть у типовому американському місті під назвою Спрінгфілд – одному з найпоширеніших топонімів у США (загалом на американській карті можна нарахувати 29 Спрінгфілдів).

Напевно, в цьому і полягає невпинний успіх мультсеріалу: кожен глядач впізнає у ньому себе та своїх близьких. Не дарма Метт Грейнінг назвав персонажів на честь членів своєї сім’ї. Гомер — ім’я батька Метта, Мардж — варіація імені його матері (Маргарет), а Ліза та Меггі — імена сестер. У житті цієї сім’ї, як і будь-який інший, відбиваються всі події навколишнього світу: і політичні, і соціальні, і культурні.

Але оскільки Грейнінг був великим фанатом Френка Заппа – композитора та музиканта, знаменитого не лише своєю новаторською гітарною технікою, а й низкою дуже саркастичних заяв на суспільно-політичні теми ( "Політика, – говорив він, – це просто один із різновидів шоу-бізнесу"), то не дивно, що цей саркастичний погляд на світ Грейнінг перейняв у своїй роботі творця коміксів, а потім і художника-аніматора.

Культ серіалу настільки великий, що "Сімпсони" здобули свою зірку слави в Голлівуді, а вигук-паразит "D’oh!" Гомера Сімпсона навіть потрапив до Оксфордського словника англійської мови. Барт Сімпсон у 1998 став однією з найвпливовіших осіб століття на думку "Time", а "Men’s Health" в 2005 році відзначив Гомера як філософа десятиліття. Не залишилася осторонь і Мардж, яка у 2007-му прикрасила обкладинку "Maxim" у якості "найсексуальнішої домогосподарки".

До речі, у січні стало відомо, що "Сімпсонів" продовжили на 36-й сезон.

Над ким сміються Сімпсони

"Сімпсони" безжальні до селебрітіс (тільки як запрошені зірки в серіалі побувало близько 500 знаменитостей, завдяки чому "Сімпсони" потрапили до книги Рекордів Гіннеса). Але особливо до політиків.

Ось лише кілька прикладів.

В одній із серій 2016 року, коли Хілларі Клінтон включилася у передвиборчу гонку, є сцена, коли в будинку подружжя Клінтон лунає дзвінок.

Трубку знімає екс-президент, а потім передає дружині зі словами: "О, це тебе". На що Хілларі роздратовано відповідає: "Починаючи з цього моменту – це завжди мене".

У тій же серії майбутній 45 президент, а на той момент кандидат від республіканців Дональд Трамп зображений з книгою "Кращі промови Адольфа Гітлера." А Мардж Сімпсон загрожує Гомеру розлученням, якщо він проголосує за Трампа.

Після того, як влітку 1996 року тодішній президент росії Борис Єльцин у пьяному вигляді станцював на концерті в Ростові "калинку-малинку", у восьмому сезоні серіалу з’явився алкометр, де крайній ступінь алкогольного сп’яніння — рівень "Борис Єльцин". А коли в ЗМІ з’явилися фотографії неправдоподібно довгого столу нинішнього президента Росії, схожий стіл відразу перекочував у 16-ту серію 34-го сезону.

Але найпоказовіший випадок стався з президентським подружжям Буш. Ще не розуміючи, чим це для неї обернеться, у 1990 році Барбара Буш назвала серіал "найтупішою річчю, яку вона коли-небудь бачила". Наступного року не залишився осторонь і Джордж Буш-старший, який в одній зі своїх промов заявив, що уряд "зробить усе можливе, щоб американські сім’ї не були схожими на Сімпсонів". Розрахунок настав у 1996 році.

В епізоді "Два поганих сусіди" подружжя Бушів селиться по сусідству з Сімпсонами і починається дика ворожнеча двох родин, яка закінчується бійкою: у результаті Гомер Сімпсон добряче навішав Джорджу Бушу по шиї.

Як Сімпсони помстилися Януковичу

Дісталося не лише Бушу, а й третьому президентові України Віктору Януковичу. Але давайте спочатку.

Незважаючи на те, що серіал транслювався одним з українських телеканалів ще з 1998 року (а з 2004-го – в українському озвученні), на одинадцятий рік трансляції Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення розглянула в "Сімпсонах" крамолу і заявила про те, що "не рекомендує" його до показу серед деяких інших шоу — серед них виявився "Comedy Club-Україна", що дало журналістам привід іронізувати на тему почуття гумору членів Нацради.

Але смішного в цій ситуації насправді було мало. Рекомендації Нацради не обговорювалися, і хоча у прокатному посвідченні Міністерства культури України не були прописані обмеження для аудиторії, у січні 2009 року серіал зняли з ефіру — як то кажуть, від гріха подалі.

Так Україна опинилася в компанії Венесуели, де роком раніше президент Уго Чавес вимагав зняти "Сімпсонів" з ефіру за "поганий вплив на виховання дітей та молоді". Навіть в Об’єднаних Арабських Еміратах не було проблем з трансляцією: лише замінили пиво на мінералку, а хот-доги на яловичі сосиски.

На щастя, 2010 року серіал повернувся на українські телеекрани. Історія замовчує, чи знав про цю колізію Метт Грейнінг, але вже наступного року, у першій серії 23-го сезону з’являється український мафіозі Віктор, який підозріло нагадує Віктора Януковича. Натяки розсипані більш ніж щедро: його обличчя, статура, офіс у центрі міста, озброєна охорона, виступ Бейонсе на дні народження доньки гангстера (насправді зірка виступала у Донецьку на відкритті "Донбас-Арени" у 2009 році) та дружина, яка не вчасно з’являється в кадрі, на що Віктор гаркає на неї: "Я ж наказав тобі сидіти у своїй кімнаті!"

І підтримали Україну

Нарешті, серіал відомий своїми "пророкуваннями". Хоч як це не смішно, але у житті нібито втілилися такі жарти авторів серіалу, як президентство Трампа, трагедія 9/11, економічна криза в Греції, епідемії лихоманки Ебола та коронавірусної інфекції, легалізація марихуани в Канаді та багато іншого. Але все це, звичайно, має логічне пояснення.

Оскільки творці серіалу завжди оперативно реагували на головні світові новини, немає нічого дивного в тому, що після того, як Трамп 1999 року заявив про свій намір балотуватися (але не став), вже наступного сезону він фігурує як президент США. Так само можна пояснити й інші "передбачення". Тим більше, що більшість із них – фейки.

Наприклад, як історія з "передбаченим" вторгненням Росії в Україну, коли Гомер Сімпсон у військовій формі з жовто-блакитним шевроном тримає на мушці персонажа, схожого на Путіна. Виявилося, що це банальний фотошоп. Що не завадило Метту Грейнінгу підтримати нашу країну буквально наступного дня після вторгнення росії.

Раніше ми писали про кращих серіалів квітня – це кримінальна комедія, хорор про близнюків та фантастична сатира.