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Украинский фильм "Мои мысли тихие" собрал в прокате более 5 млн гривен

Украинский фильм "Мои мысли тихие" собрал в прокате более 5 млн гривен
19:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Всего картину посмотрели 52 тыс. зрителей.

Украинский фильм режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским, который вышел на экраны 16 января, за два уикэнда собрал в прокате более 5 млн грн.

Об этом сообщил продюсер картины Денис Иванов на своей странице в Facebook.

"Результат второго уикенда "Мои мысли тихие" больше, чем за первые выходные. Всего картину посмотрели 52 тыс. зрителей, а кассовые сборы составили более 5 млн грн", - говорится в сообщении.

За два уикенда украинский фильм "Віддана" собрал в прокате более 5,5 млн гривен

На этот момент самыми кассовыми украинским фильмами являются "Я, ты, он, она" (более 70 млн грн), а также "Сумасшедшая свадьба", собравшая более 40 млн грн.

Как сообщалось ранее, украинский фильм "Віддана" за два выходных собрал в прокате более 5,5 млн грн.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Смотреть, Ирма Витовская, Мои мысли тихие.
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