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За два уикенда украинский фильм "Віддана" собрал в прокате более 5,5 млн гривен

За два уикенда украинский фильм "Віддана" собрал в прокате более 5,5 млн гривен
15:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картину посмотрели более 60,5 тыс. зрителей.

Стало известно, сколько за два уикенда собрал в прокате украинский фильм "Віддана" по мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия", который вышел на экраны 16 января.

Как сообщается на странице картины в Fаcebook, кассовые сборы составили более 5,5 млн грн: фильм посмотрели более 60,5 тыс. зрителей.

На данный момент самыми кассовыми украинским фильмами являются "Я, ты, он, она" - более 70 млн грн, а также "Сумасшедшая свадьба", собравшая более 40 млн грн.

Напомним, события фильма, снятого режиссером Кристиной Сиволап, разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.

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Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава"). Трейлер можно посмотреть тут. Также представлен бэкстейдж украинского фильма "Віддана" с изысканными костюмами и невероятными декорациями.

Как сообщалось ранее, по мотивам романа Софии Андрухович и фильма "Віддана" вышел кулинарный блокнот.

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Кино, Фильм, Премьера, Прокат, Трейлер, Драма, Украинский фильм, Віддана.
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