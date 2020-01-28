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Главную роль в сериале "Доктор Кто" впервые сыграет темнокожая актриса

Главную роль в сериале "Доктор Кто" впервые сыграет темнокожая актриса
11:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Эта новость стала большим сюрпризом для всех зрителей "Доктора Кто" — многие из них не преминули поделиться своими эмоциями в соцсетях.

В истории культового фантастического сериала "Доктор Кто" случилось знаменательное событие — впервые Доктором станет чернокожая актриса.

Об этом стало известно из очередного эпизода под названием "Беглец джудунов", который вышел в эфир в минувшее воскресенье. Итак, наряду с Джоди Уиттакер в качестве Четырнадцатого Доктора появилась Джо Мартин.

В последней на данный момент серии героиня Мартин по имени Рут Клейтон, которая работает гидом в английском городке Глостер, неожиданно объявляет, что она тоже является Доктором, что приводит в удивление героиню Уиттакер. 

Например, модель и блогерша Стефани Йебоа на своей официальной странице в Twitter написала: 

Мы получили чернокожую Доктора Кто. Это не учебная тревога. У нас теперь Доктор в образе чернокожей женщины!

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Несмотря на то, что наряду с Уиттакер в "Докторе Кто" было уже немало сильных женских персонажей — от Мисси (Мишель Гомес) и Ривер Сонг (Алекс Кингстон) до Эми Понд (Карен Гиллан) и Розы (Билли Пайпер), — заглавный персонаж еще никогда не представал в образе чернокожей женщины. Занявшая эту нишу Джо Мартин известна по ролям во многих сериалах, в числе которых "Холби Сити", "Безмолвный свидетель" и "Главарь".

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Фильмы, Кино, Актриса, Доктор Кто, Смотреть, Темнокожая актриса.
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