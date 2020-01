Главную роль в сериале "Доктор Кто" впервые сыграет темнокожая актриса

В истории культового фантастического сериала "Доктор Кто" случилось знаменательное событие — впервые Доктором станет чернокожая актриса.

Об этом стало известно из очередного эпизода под названием "Беглец джудунов", который вышел в эфир в минувшее воскресенье. Итак, наряду с Джоди Уиттакер в качестве Четырнадцатого Доктора появилась Джо Мартин.

В последней на данный момент серии героиня Мартин по имени Рут Клейтон, которая работает гидом в английском городке Глостер, неожиданно объявляет, что она тоже является Доктором, что приводит в удивление героиню Уиттакер.

Например, модель и блогерша Стефани Йебоа на своей официальной странице в Twitter написала:

