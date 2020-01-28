Главную роль в сериале "Доктор Кто" впервые сыграет темнокожая актриса

Новости культуры:Эта новость стала большим сюрпризом для всех зрителей "Доктора Кто" — многие из них не преминули поделиться своими эмоциями в соцсетях.

В истории культового фантастического сериала "Доктор Кто" случилось знаменательное событие — впервые Доктором станет чернокожая актриса.

Об этом стало известно из очередного эпизода под названием "Беглец джудунов", который вышел в эфир в минувшее воскресенье. Итак, наряду с Джоди Уиттакер в качестве Четырнадцатого Доктора появилась Джо Мартин.

В последней на данный момент серии героиня Мартин по имени Рут Клейтон, которая работает гидом в английском городке Глостер, неожиданно объявляет, что она тоже является Доктором, что приводит в удивление героиню Уиттакер.

Who else was shook at THIS moment?! #DoctorWho pic.twitter.com/QBLjOVqaFX — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) January 27, 2020

Например, модель и блогерша Стефани Йебоа на своей официальной странице в Twitter написала:

WE HAVE A BLACK DR WHO. THIS IS NOT A DRILL. WE HAVE A BLACK, FEMALE DR WHO!!! https://t.co/hHsZMbrUWo — Stephy (@StephanieYeboah) January 26, 2020

Мы получили чернокожую Доктора Кто. Это не учебная тревога. У нас теперь Доктор в образе чернокожей женщины!

Несмотря на то, что наряду с Уиттакер в "Докторе Кто" было уже немало сильных женских персонажей — от Мисси (Мишель Гомес) и Ривер Сонг (Алекс Кингстон) до Эми Понд (Карен Гиллан) и Розы (Билли Пайпер), — заглавный персонаж еще никогда не представал в образе чернокожей женщины. Занявшая эту нишу Джо Мартин известна по ролям во многих сериалах, в числе которых "Холби Сити", "Безмолвный свидетель" и "Главарь".