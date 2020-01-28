Кто появится в сиквеле "Доктора Стрэнджа"?

Новости культуры:Marvel Studios начала поиски актера в возрасте от 27 до 42 лет для исполнения персонажа карибского/гаитянского происхождения.

Доктор Стрэндж может обзавестись еще одним мощным союзником.

Как передает ресурс The Illuminerdi, в предстоящем фильме "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" заглавный персонаж в исполнении Бенедикта Камбербэтча получит напарника в лице другого могущественного мага — речь о супергерое по имени Брат Вуду. Напомним, что ранее из тех же источников стало известно, что в новом фильме также может появиться Мисс Америка Чавес.

Среди упрочившихся героев Marvel не так много тех, кто подходит под такое описание. Учитывая эти обстоятельства, вполне вероятно, что Брат Вуду, также известный как Джерико Драмм, в самом деле станет одним из действующих лиц в сиквеле "Доктора Стрэнджа".

В комиксах Вуду неоднократно предстает как верный союзник Стивена Стрэнджа, а в какой-то момент этот герой и сам носил статус Верховного мага. Кроме того, в более свежих сюжетах его связывают романтические отношения с Алой Ведьмой, так что не исключено, что во второй части "Доктора Стрэнджа" между Вандой (Элизабет Олсен) и Вуду вспыхнет любовная искра.

На данный момент "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" пребывает без режиссера, поскольку Скотт Дерриксон отказался от проекта. Замену ему пока не подыскали. Премьера картины намечена на май 2021 года.