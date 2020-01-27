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Появился украинский постер к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби (Фото)

Появился украинский постер к фильму "Скандал" с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби (Фото)
17:55 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Режиссером картины выступил Джей Роуч.

Представлен украинский постер фильма "Сенсация"(Bombshell) со звездами "Однажды в… Голливуде" Марго Робби, "Аквамена" Николь Кидман и "Безумного Макса" Шарлиз Терон.

Ранее фильм назывался "Секс-бомба". Теперь "Сенсация" - это официальное, утвержденное студией, название фильма на территории Украины.

Картина основана на реальных событиях и расскажет о том, как несколько женщин решаются противостоять боссу американского канала Fox News Роджеру Айлзу и токсичной атмосфере, которую он создал во время работы на канале.

Режиссером картины выступил Джей Роуч. Премьера запланирована на 13 февраля.

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В 2016 году несколько женщин обвинили президента телеканала Fox News Роджера Айлза (его играет Джон Литгоу) в том, что он требовал от подчиненных секса взамен на прибавку к зарплате или под страхом увольнения. Одной из обвинивших его женщин стала бывшая ведущая канала Гретчен Карлсон (Николь Кидман). После предания дела огласке бессменный глава канала с момента его основания подал в отставку. Медиамагнат скончался в 2017 году в возрасте 77 лет. Скандал с Харви Вайнштейном разразился в СМИ уже после его смерти.

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Все по теме:

Скандал, Постер, Секс-бомба, Джей Роуч, Роджер Айлз, Украинский постер.
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