Адам Драйвер снялся в продолжении скетча по "Звездным войнам" (Фото, Видео)

Новости культуры:Преображение Драйвера явно пришлось зрителям по вкусу, потому что ролик собрал уже около 7 миллионов просмотров.

Шоу "Субботним вечером в прямом эфире" уже несколько десятилетий буквально приковывает внимание зрителей благодаря интересным звездным гостям и небанальным скетчам.

В прошлые выходные ведущим передачи стал Адам Драйвер, причем эту важную роль ему доверили уже в третий раз. И актер полностью оправдал ожидания продюсеров шоу, начав свое выступление с любопытного монолога, который потом плавно перелился в забавные сценки.

Абсолютным хитом стала новая пародия на шоу "Босс под прикрытием". Впервые Адам сыграл Кайло Рена ("Звездные войны"), который с головой погружается в работу подчиненных, пытаясь выяснить, чем они на самом деле занимаются, еще в январе 2016 года. Скетч моментально стал вирусным и к настоящему моменту собрал на YouTube более 48 миллионов просмотров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‼️ Adam Driver ‼️: @maryellenmatthewsnyc Публикация от Saturday Night Live (@nbcsnl) 26 Янв 2020 в 9:27 PST

Тогда Кайло Рен скрывался под обликом инженера Мэтта, а в этот раз перевоплотился в интерна Рэнди. Как и стоило ожидать, попытка злодея притвориться обычным сотрудником Первого Ордена ни к чему хорошему не привела. За любопытство Кайло поплатились жизнью несколько человек, а заодно пострадала и офисная техника. К тому же в ролике постоянно звучало: "Окей, бумер".

Сейчас актер готовится к съемкам в исторической драме Ридли Скотта "Последняя дуэль", а уже в феврале за Адама можно будет поболеть во время церемонии вручения наград премии "Оскар". Он претендует на статуэтку за роль в фильме "Брачная история".