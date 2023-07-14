Кілліан Мерфі, Метт Деймон та Емілі Блант у розкішному вбранні з’явилися на прем’єрі "Опенгеймера" в Лондоні (фото)

Новий фільм Крістофера Нолана називають його "найпохмурішою" роботою

Вже за тиждень, 21 липня 2023 року, вийде у прокат картина режисера та сценариста Крістофера Нолана "Оппенгеймер" (англ. Oppenheimer). Біографічний фільм з елементами трилера розповість про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.

Як повідомляє "Телеграф", у середу, 13 липня 2023 року, у Лондоні відбулася прем’єра "Опенгеймера". Червона доріжка зібрала багатьох найпопулярніших акторів.

Так, головну роль у фільмі виконав зірка "Гострих козирків", ірландський 47-річний актор Кілліан Мерфі. На заході він з’явився у лаконічному чорному костюмі.

Виконавець ролі Роберта Оппенгеймера. Фото: Getty Images

Стильний образ Кілліана Мерфі. Фото: Getty Images

Сяяла на червоній доріжці 40-річна актриса Емілі Блант, вона грає дружину головного героя. Сукня з пікантним вирізом підкреслила розкішну фігуру акторки.

Шикарна Емілі Блант. Фото: Getty Images

Актор із фільмів "Марсіанін" й "Одинадцять друзів Оушена" 52-річний Метт Деймон обрав вбрання у чорно-білій гамі. Його роль — Леслі Гровс – цей американський генерал-лейтенант у 1942-1947 роках керував програмою зі створення ядерної зброї.

Скромний Метт Деймон. Фото: Getty Images

Роберт Дауні-молодший грає в "Опенгеймері" бізнесмена Льюїса Штрауса. 58-річний актор з’явився на прем’єрі у фірмових для його стилю окулярах та стильному костюмі.

Суперстильний Роберт Дауні-молодший. Фото: Getty Images

Флоренс П’ю затьмарила всіх у ефектній помаранчевій сукні. 27-річна англійська актриса втілила на екрані образ психіатрині Джин Тетлок.

Ефектна Флоренс П’ю. Фото: Getty Images

Одного із вчених у фільмі грає Рамі Малек, 42-річний американський актор єгипетського походження. Як і колеги за картиною, в день прем’єри віддав перевагу стильному і стриманому total black look.

Елегантний Рамі Малек. Фото: Getty Images

Як повідомляє видання Sky news, суперзірки блокбастера "Оппенгеймер" залишили лондонську прем’єру, як тільки дізналися про оголошений у Голлівуді страйк сценаристів та акторів. Мета акції – вища оплата й захист акторів від несанкціонованого використання їхніх зображень за допомогою штучного інтелекту. За словами режисера фільму Крістофера Нолана, актори пішли, щоб "написати свої пікетні плакати".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбулася прем’єра нової частини фільму "Місія нездійсненна". На червоній доріжці з’явилися Том Круз, Ребекка Фергюсон та інші зірки.