Кілліан Мерфі, Метт Деймон та Емілі Блант у розкішному вбранні з’явилися на прем’єрі "Опенгеймера" в Лондоні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Новий фільм Крістофера Нолана називають його "найпохмурішою" роботою
Вже за тиждень, 21 липня 2023 року, вийде у прокат картина режисера та сценариста Крістофера Нолана "Оппенгеймер" (англ. Oppenheimer). Біографічний фільм з елементами трилера розповість про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.
Як повідомляє "Телеграф", у середу, 13 липня 2023 року, у Лондоні відбулася прем’єра "Опенгеймера". Червона доріжка зібрала багатьох найпопулярніших акторів.
Так, головну роль у фільмі виконав зірка "Гострих козирків", ірландський 47-річний актор Кілліан Мерфі. На заході він з’явився у лаконічному чорному костюмі.
Сяяла на червоній доріжці 40-річна актриса Емілі Блант, вона грає дружину головного героя. Сукня з пікантним вирізом підкреслила розкішну фігуру акторки.
Актор із фільмів "Марсіанін" й "Одинадцять друзів Оушена" 52-річний Метт Деймон обрав вбрання у чорно-білій гамі. Його роль — Леслі Гровс – цей американський генерал-лейтенант у 1942-1947 роках керував програмою зі створення ядерної зброї.
Роберт Дауні-молодший грає в "Опенгеймері" бізнесмена Льюїса Штрауса. 58-річний актор з’явився на прем’єрі у фірмових для його стилю окулярах та стильному костюмі.
Флоренс П’ю затьмарила всіх у ефектній помаранчевій сукні. 27-річна англійська актриса втілила на екрані образ психіатрині Джин Тетлок.
Одного із вчених у фільмі грає Рамі Малек, 42-річний американський актор єгипетського походження. Як і колеги за картиною, в день прем’єри віддав перевагу стильному і стриманому total black look.
Як повідомляє видання Sky news, суперзірки блокбастера "Оппенгеймер" залишили лондонську прем’єру, як тільки дізналися про оголошений у Голлівуді страйк сценаристів та акторів. Мета акції – вища оплата й захист акторів від несанкціонованого використання їхніх зображень за допомогою штучного інтелекту. За словами режисера фільму Крістофера Нолана, актори пішли, щоб "написати свої пікетні плакати".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відбулася прем’єра нової частини фільму "Місія нездійсненна". На червоній доріжці з’явилися Том Круз, Ребекка Фергюсон та інші зірки.