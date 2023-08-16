Тепер не лиса: зірка "Опенгеймера" Флоренс П’ю змінила імідж (фото)

Актриса пройшлася вулицями Лос-Анджелеса з пікетом

Зірка фільму "Оппенгеймер", 27-річна Флоренс П’ю змінила імідж після того, як постриглася під нуль. Папараці зняли знаменитість на одній із вулиць Лос-Анджелеса 15 серпня 2023 року.

У новому образі Флоренс П’ю приєдналася до пікету на підтримку страйку SAG-AFTRA та WGA у Disney Studios.

Так, актриса кілька місяців тому поголила голову, тепер носить коротку стрижку. Крім того, знаменитість повернулася до звичного блонду. Для заходу П’ю обрала стильну білу сукню, яка оголює плечі.

Нова зачіска Флоренс П’ю. Фото: Getty Images

Актриса на страйку. Фото: Getty Images

Ще у травні на червоній доріжці Met Gala Флоренс П’ю вразила публіку "лисою" стрижкою. До цього актриса носила каре з чубчиком. Англійська актриса стала популярною після того, як втілила на екрані в новому фільмі Крістофера Нолана образ психіатра Джин Тетлок.

Майже лиса Флоренс П’ю на травневому Met Gala. Фото: Getty Images

Флоренс П’ю у квітні. Фото: Getty Images

Нагадаємо, з липня в США триває масштабний страйк акторів та сценаристів SAG-AFTRA. Зірки вимагають врегулювати умови оплати та зйомок, а також переглянути контракти з урахуванням впровадження штучного інтелекту в знімальний процес. Раніше на страйку голлівудських зірок у Лос-Анджелесі помітили 85-річну Джейн Фонду. Актриса вразила помолоділим виглядом.