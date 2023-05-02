Коти, статуї та багато оголених тіл: найдивніші та химерні вбрання з червоної доріжки Met Gala 2023 (фото)
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У 2023 році бал був присвячений модельєру Карлу Лагерфельду
Увечері, 1 травня, у Нью-Йорку в Метрополітен-музеї пройшов традиційний щорічний зірковий бал, який влаштовує редактор Vogue Анна Вінтур, — Met Gala 2023. Зазначимо, що це одна з найбільш обговорюваних та бажаних подій року, на якому знаменитості приходять до самих екстравагантних вбраннях.
2023 року бал був присвячений творчості покійного модельєра Карла Лагерфельда. Він був відомий своєю любов’ю до чорно-білого вбрання, перлів і високих комірців, тому багато знаменитостей зупинили свій вибір саме на таких вбраннях. Однак багато хто з еліти Голлівуду зовсім не потрапив у ціль зі своїм химерним вибором образу.
Наприклад, Дженна Ортега, Кара Делевінь та багато інших обрали настільки химерні ансамблі, які не змогли справити гарне враження.
"Телеграф" зібрав добірку найдивніших і безглуздих нарядів із червоної доріжки балу у 2023 році.
Раніше "Телеграф" писав, що у віці 85 років помер модельєр В’ячеслав Зайцев. За життя він одягав багатьох естрадних зірок, включаючи Едіту П’єху, Аллу Пугачову, Філіпа Кіркорова, учасників гурту "На-На" та багатьох інших.