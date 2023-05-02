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Коти, статуї та багато оголених тіл: найдивніші та химерні вбрання з червоної доріжки Met Gala 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найдивніші вбрання Met Gala 2023 Новина оновлена 02 травня 2023, 14:01
Найдивніші вбрання Met Gala 2023. Фото Фото: gettyimages; колаж - Телеграф

У 2023 році бал був присвячений модельєру Карлу Лагерфельду

Увечері, 1 травня, у Нью-Йорку в Метрополітен-музеї пройшов традиційний щорічний зірковий бал, який влаштовує редактор Vogue Анна Вінтур, — Met Gala 2023. Зазначимо, що це одна з найбільш обговорюваних та бажаних подій року, на якому знаменитості приходять до самих екстравагантних вбраннях.

2023 року бал був присвячений творчості покійного модельєра Карла Лагерфельда. Він був відомий своєю любов’ю до чорно-білого вбрання, перлів і високих комірців, тому багато знаменитостей зупинили свій вибір саме на таких вбраннях. Однак багато хто з еліти Голлівуду зовсім не потрапив у ціль зі своїм химерним вибором образу.

Наприклад, Дженна Ортега, Кара Делевінь та багато інших обрали настільки химерні ансамблі, які не змогли справити гарне враження.

"Телеграф" зібрав добірку найдивніших і безглуздих нарядів із червоної доріжки балу у 2023 році.

Флоренс П’ю
Флоренс П’ю Фото: Getty Images
Річі Джексон
Річі Джексон Фото: Getty Images
Джаред Лето
Джаред Літо в костюмі Шупет — коти Лагерфельда Фото: Getty Images
Джаред Лето
Під костюмом кота Джаред Літо "заховав" образ від Gucci Фото: Getty Images
Кара Делевінь
Кара Делевінь Фото: Getty Images
Дженна Ортега
Дженна Ортега Фото: Getty Images
Lil Nas X
Lil Nas X був лише у стрінгах, а тіло вкрив фарбою та блискітками Фото: Getty Images
Lil Nas X
Lil Nas X Фото: Getty Images
Доджа Кет
Доджа Кет також перетворилася на кішку Фото: Getty Images
Алтон Мейсон
Алтон Мейсон Фото: Getty Images
Джордан Рот
Джордан Рот Фото: Getty Images
Джанель
Актриса та співачка Джанель Фото: Getty Images
Джанель
Співачка Джанель Фото: Getty Images
Біллі Айліш
Біллі Айліш Фото: Getty Images
Міхаела Коел
Міхаела Коел Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що у віці 85 років помер модельєр В’ячеслав Зайцев. За життя він одягав багатьох естрадних зірок, включаючи Едіту П’єху, Аллу Пугачову, Філіпа Кіркорова, учасників гурту "На-На" та багатьох інших.

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#Знаменитості #Образ #Наряд #Бал