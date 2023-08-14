По домашньому та без макіяжу: Александра Даддаріо прогулялася у Лос-Анджелесі (свіжі фото)

37-річна актриса почувається комфортно як у дорогих сукнях, так і в речах з мас-маркету

Зірка американського комедійного бойовика "Рятувальники Малібу", актриса Александра Даддаріо пройшлася вулицями Лос-Анджелеса в Каліфорнії, США. 37-річна актриса віддає перевагу не тільки дорогим брендовим вбранням на світських заходах, а й домашньому стилю.

Так, у неділю, 13 серпня, знаменитість "попалася" папараці у бюджетних речах з мас-маркету.

Для фотографів Даддаріо позувала у світлих джинсах, чорному боді та блакитній сорочці. Свій образ актриса доповнила зношеними білими кедами, сумкою з принтом та сонцезахисними окулярами у рожевій оправі.

Александра махнула на укладку і макіяж, а просто розпустила волосся, яке розліталося на вітрі. Загалом актриса була в хорошому настрої — Даддаріо багато посміхалася на камеру і була доброзичлива з фотографами.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що дівчина здобула широку популярність завдяки своїй ролі Аннабет Чейз в екранізації книг про Персі Джексона. Її кінокар’єра також включає роботи в таких фільмах, як "Техаська різанина бензопилою 3D", "Сан-Андреас" та "Рятувальники Малібу" (2017).

Фото: Getty Images

Другий виток популярності наздогнав актрису після її участі у телесеріалі "Білий лотос" у 2021 році. Цей проєкт приніс їй номінацію на престижну премію "Еммі".

Фото: Getty Images

Раніше 22-річна дочка Вілла Сміта, Віллоу Сміт виступила на музичному фестивалі у Сан-Франциско. Дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька, і може похвалитися неймовірними вокальними даними.