Копія свого батька: 22-річна донька Вілла Сміта відірвалася на сцені музичного фестивалю (фото)

Віллоу Сміт — відома в США співачка та актриса

Поки голлівудський актор Вілл Сміт все ніяк не хоче старіти і йти на пенсію, його єдина дочка Віллоу з кожним днем стає тільки популярнішою. Дівчина у свої 22 роки вже відома виконавиця та актриса, хоча більше ставок вона робить саме на музичну кар’єру.

У п’ятницю, 11 серпня, Віллоу Сміт виступила на сцені музичного фестивалю Outside Lands Festival 2023 у парку "Золоті Ворота", який знаходиться у Сан-Франциско, Каліфорнія, США.

Для свого виступу молода зірка вибрала чорний total look. Вона була у вільних штанях, футболці, яка була одягнена на кофту та утеплених чоботях майже до коліна. Віллоу зробила дреди, а очі підкреслила кольоровими тінями.

Загалом дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька. Також Віллоу може похвалитися своїми неймовірними вокальними даними.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хто така Віллоу Сміт

Дівчинка народилася 31 жовтня 2000 року в Лос-Анджелесі в сім’ї Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт, має старших рідного брата Джейдена Сміта та єдинокровного Вілларда Крістофера Сміта — старшого сина голлівудського актора, який з’явився на світ у першому шлюбі Вілла Сміта з Ширі Зампіно (нині Ширі Флетчер).

Сімейство Сміт. Фото: Getty Images

Перший досвід акторської діяльності Віллоу припав на 2007 рік, коли вона дебютувала на екрані у фільмі "Я — легенда", де зіграла разом зі своїм батьком.

Пісня Whip My Hair у 2010 році була першим синглом Віллоу Сміт, виконаним у жанрі хіп-хоп та R’n’B. Одразу після цього було офіційно оголошено, що дівчинка уклала контракт з американським репером та чоловіком Бейонсе — Jay-Z.

19 липня 2019 року Віллоу випустила свій однойменний альбом Willow.

Раніше повідомлялося, що зірка "Локі" Том Ходдлстон попався на побаченні з нареченою Заві Ештон. У пари вже є спільна дитина.