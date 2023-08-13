Копія свого батька: 22-річна донька Вілла Сміта відірвалася на сцені музичного фестивалю (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1022
Віллоу Сміт — відома в США співачка та актриса
Поки голлівудський актор Вілл Сміт все ніяк не хоче старіти і йти на пенсію, його єдина дочка Віллоу з кожним днем стає тільки популярнішою. Дівчина у свої 22 роки вже відома виконавиця та актриса, хоча більше ставок вона робить саме на музичну кар’єру.
У п’ятницю, 11 серпня, Віллоу Сміт виступила на сцені музичного фестивалю Outside Lands Festival 2023 у парку "Золоті Ворота", який знаходиться у Сан-Франциско, Каліфорнія, США.
Для свого виступу молода зірка вибрала чорний total look. Вона була у вільних штанях, футболці, яка була одягнена на кофту та утеплених чоботях майже до коліна. Віллоу зробила дреди, а очі підкреслила кольоровими тінями.
Загалом дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька. Також Віллоу може похвалитися своїми неймовірними вокальними даними.
Хто така Віллоу Сміт
Дівчинка народилася 31 жовтня 2000 року в Лос-Анджелесі в сім’ї Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт, має старших рідного брата Джейдена Сміта та єдинокровного Вілларда Крістофера Сміта — старшого сина голлівудського актора, який з’явився на світ у першому шлюбі Вілла Сміта з Ширі Зампіно (нині Ширі Флетчер).
Перший досвід акторської діяльності Віллоу припав на 2007 рік, коли вона дебютувала на екрані у фільмі "Я — легенда", де зіграла разом зі своїм батьком.
Пісня Whip My Hair у 2010 році була першим синглом Віллоу Сміт, виконаним у жанрі хіп-хоп та R’n’B. Одразу після цього було офіційно оголошено, що дівчинка уклала контракт з американським репером та чоловіком Бейонсе — Jay-Z.
19 липня 2019 року Віллоу випустила свій однойменний альбом Willow.
Раніше повідомлялося, що зірка "Локі" Том Ходдлстон попався на побаченні з нареченою Заві Ештон. У пари вже є спільна дитина.