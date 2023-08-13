Копия своего отца: 22-летняя дочь Уилла Смита оторвалась на сцене музыкального фестиваля (фото)

Уиллоу Смит — известная в США певица и актриса

Пока голливудский актер Уилл Смит все никак не хочет стареть и уходить на пенсию, его единственная дочь Уиллоу с каждым днем становится только популярнее. Девушка в свои 22 года уже известная исполнительница и актриса, хотя больше ставок она делает именно на музыкальную карьеру.

В пятницу, 11 августа, Уиллоу Смит выступила на сцене музыкального фестиваля Outside Lands Festival 2023 в парке "Золотые Ворота", который находится в Сан-Франциско, Калифорния, США.

Для своего выступления молодая звезда выбрала черный total look. Она была в свободных штанах, футболке, которая была надета на кофту и утепленных сапогах почти до колена. Уиллоу сделала дреды, а глаза подчеркнула цветными тенями.

В общем девушка очень похожа на своего знаменитого отца. Также Уиллоу может похвастаться своими невероятными вокальными данными.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кто такая Уиллоу Смит

Девочка родилась 31 октября 2000 года в Лос-Анджелесе в семье Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, имеет старших родного брата Джейдена Смита и единокровного Уилларда Кристофера Смита — старшого сына голливудского актера, который появился на свет в первом браке Уилла Смита с Шири Зампино (ныне Шири Флетчер).

Семейство Смит. Фото: Getty Images

Первый опыт актёрской деятельности Уиллоу пришёлся на 2007 год, когда она дебютировала на экране в фильме "Я — легенда", где сыграла вместе со своим отцом.

Песня Whip My Hair в 2010 году была первым синглом Уиллоу Смит, выполненным в жанре хип-хоп и R'n'B. Сразу после этого было официально объявлено, что девочка заключила контракт с американским рэпером и мужем Бейонсе — Jay-Z.

19 июля 2019 года Уиллоу выпустила свой одноименный альбом Willow.

Ранее сообщалось, что звезда "Локи" Том Ходдлстон попался на свидании с невестой Зави Эштон. У пары уже есть совместный ребенок.