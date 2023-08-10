Красавчик Том Хиддлстон "попался" на свидании с невестой (свежие фото)
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Звезда "Локи" теперь любящий мужчина и примерный отец
Британски актер театра, кино и телевидения Том Хиддлстон вместе со своей невестой, актрисой Зави Эштон, которые недавно посетили Уимблдонский турнир по теннису, снова вышли в свет.
В среду, 9 августа, влюбленная пара посетила вечернюю постановку режиссера Люси Преббл под названием The Effect в Королевском Национальном театре, расположенном в Лондоне, Великобритания. Папарацци "поймали" Тома и Зави выходившими после премьеры.
39-летняя Эштон привлекла внимание вечерним образом. Актриса была в платье с глубоким вырезом, в цветочек, и белых туфлях без шнурков.
42-летний Хиддлстон был в стильном темно-синем блейзере, под которой выглядывала голубая водолазка, в узких джинсах и черных туфлях.
Напомним, что с Зави Эштон звезда "Локи" начал встречаться в 2019 году. Спустя три года пара помолвилась, а осенью у Тома и Зави родился ребенок.
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