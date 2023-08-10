Звезда "Красотки" не стареет: 73-летний Ричард Гир был замечен на забастовке в Нью-Йорке (фото)

Голливудскому актеру уютно в простой серой футболке и обычных джинсах

Только в недавнем материале мы рассказывали, как за 30 лет кардинально изменились исполнители главных ролей американской мелодрамы "Красотка" — Джулия Робертс и Ричард Гир. И вот актер, которому 31 августа исполнится 47 лет, в эту среды был замечен среди толпы в "Большом яблоке".

9 августа голливудская знаменитость присоединился к участникам профсоюзной забастовки сценаристов и актеров SAG-AFTRA.

Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми" был одет очень просто. Для выхода Ричард Гир предпочел простую серую футболку и обычные джинсы. Также мужчина надел белые кроссовки и солнцезащитные очки.

На забастовке актер успел дать интервью местному каналу, пообщаться с коллегами и сфотографироваться с поклонниками. В целом, Гир был в хорошем расположении духа и со всеми дружелюбен. Актер практически не изменился: такой же молодой на вид и привлекательный.

Фото: Getty Images

Известно, что мужчина увлекается двумя вещами – практикованием медитации и активной общественной деятельностью. И это действительно так: актер славится своей стойкой позицией по вопросам, связанным с событиями в современном мире. К примеру, он выступает против ядерных испытаний, насилия и войн, поддерживает разнообразные акции и инициативы.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы писали о том, что звезду Marvel, актера Джонатана Мейджорса хотят посадить в тюрьму. Мужчина обвиняется в нападении на женщину.