Зірка "Красуні" не старіє: 73-річний Річард Гір був помічений на страйку в Нью-Йорку (фото)

Голлівудському акторові затишно у простій сірій футболці та звичайних джинсах

Лише у нещодавньому матеріалі ми розповідали, як за 30 років кардинально змінилися виконавці головних ролей американської мелодрами "Красуня" — Джулія Робертс та Річард Гір. І ось актор, якому 31 серпня виповниться 47 років, цієї середи був помічений серед натовпу в "Великому яблуку".

9 серпня голлівудська знаменитість приєдналася до учасників профспілкового страйку сценаристів та акторів SAG-AFTRA.

Лауреат премії "Золотий глобус" та номінант на премію "Еммі" був одягнений дуже просто. Для виходу Річард Гір віддав перевагу простій сірій футболці та звичайним джинсам. Також чоловік одягнув білі кросівки та сонцезахисні окуляри.

На страйку актор встиг дати інтерв’ю місцевому каналу, поспілкуватися з колегами та сфотографуватися із шанувальниками. В цілому, Гір був у гарному настрої та з усіма доброзичливий. Актор практично не змінився: такий самий молодий на вигляд і привабливий.

Фото: Getty Images

Відомо, що чоловік захоплюється двома речами – практикуванням медитації та активною громадською діяльністю. І це справді так: актор славиться своєю стійкою позицією з питань, пов’язаних із подіями у сучасному світі. Наприклад, він виступає проти ядерних випробувань, насильства та воєн, підтримує різноманітні акції та ініціативи.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, що зірку Marvel, актора Джонатана Мейджорса хочуть ув’язнити. Чоловік звинувачується у нападі на жінку.