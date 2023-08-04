Загрожує до року в’язниці: головного лиходія Marvel звинувачують у нападі на жінку (фото)

Попри звинувачення, Джонатан Мейджорс продовжить грати антагоніста Канга Завойовника

У той час, коли Кевіна Спейсі виправдовують після звинувачень у сексуальному насильстві, галас навколо Джонатана Мейджорса лише набирає сили. Американському актору, покликаному стати головним лиходієм у поточній фазі кінематографічного всесвіту Marvel, призначили нову дату судового розгляду у справі про напад на 30-річну жінку.

33-річна знаменитість, який також відомий грою в хорор-серіалі "Країна Лавкрафта", звинувачується в тому, що вдарив жінку "по обличчю відкритою долонею, завдавши сильного болю". Також стверджується, що Мейджорс "поклав руку їй на шию, викликавши синці", пише cnn.

Актор, який зіграв Канга Завойовника у фільмі "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", у четвер, 3 серпня, зі своєю дівчиною, актрисою Міган Гуд, і у супроводі свого адвоката Пріі Чаудрі прибув до кримінального суду Манхеттена на досудове слухання в Нью-Йорку. Нове засідання заплановане на осінь.

Фото: Getty Images

У разі визнання винним Мейджорсу може загрожувати до року ув’язнення за звинуваченням у нападі та домаганні, але актор своєї провини не визнає. Нагадаємо, що поліція заарештувала Мейджорса 25 березня цього року. Інцидент стався у Нью-Йорку.

Фото: Getty Images

Після звинувачень актор втратив свого піар-директора, менеджера та агента, а також кілька проєктів. Попри це, він все одно продовжуватиме виконувати роль антагоніста Канга Завойовника у кіноселеній Marvel. Зокрема, його персонаж з'явиться у другому сезоні "Локі" (2023) і у двох нових фільмах про "Месників" — "Династії Канга" та "Таємні війни".

Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", американського актора Кевіна Спейсі звинуватили у 12 випадках сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки та сексуального насильства. Позивачі згідно із законом можуть зберігати анонімність. Відомо, що їм віком від 30 до 40 років. Усі заявники заперечували, що використовують ім’я актора для своєї вигоди.