Справа Кевіна Спейсі про зґвалтування: відомий вердикт суду

У відповідь на озвучене рішення суду актор розплакався

Справа оскароносного актора Кевіна Спейсі, якому 26 липня 2023 року виповнилося 64 роки, закрита. Суд зняв із зірки всі звинувачення у сексуальних домаганнях.

Як передає ВВС, засідання відбулося у Лондоні у четвер. Присяжні винесли виправдувальний вердикт за дев’ятьма звинуваченнями у сексуальних злочинах щодо чотирьох чоловіків у 2001-2013 роках.

Так, Спейсі від початку відкидав звинувачення у зґвалтуваннях, а справу називав "слабкою". Почувши вирок, актор розплакався, обійняв своїх правозахисників та подякував співробітникам суду.

Судовий процес над знаменитістю у Королівському суді Саутуорка тривав майже чотири тижні. Правоохоронці заслухали безліч свідків, зокрема самого Спейсі та Елтона Джона.

Кожна поява Спейсі напередодні судового засідання ставала інформаційним приводом. На одному з недавніх заходів актор впевнено рухався до будівлі суду і навіть посміхнувся папараці.

Як повідомляв "Телеграф", Кевіна Спейсі звинуватили у 12 випадках сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки й сексуального насильства. Позивачі згідно із законом можуть зберігати анонімність. Відомо, що їм від 30 до 40 років. Усі заявники заперечували, що використовують ім’я актора для своєї вигоди.