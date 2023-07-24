Кевін Спейсі, який звинувачується у зґвалтуваннях, прийшов до суду з посмішкою на обличчі (фото)

63-річний актор не визнає себе винним у звинуваченнях із сексуального насильства

Відомий американський актор театру та кіно, володар двох "Оскарів", зірка серіалу "Картковий будиночок" Кевін Спейсі був сфотографований папараці, коли прямував зі своїми адвокатами до королівського суду району Саутерк на півдні Лондона, Велика Британія.

Це сталося у понеділок, 24 липня. На слухання цього дня 63-річна знаменитість, яка відзначає свій день народження 26 липня, прибув на таксі у рожевій краватці та темно-синьому костюмі.

Попри ймовірність того, що Спейсі можуть засудити на роки за кількома пунктами звинувачення у сексуальному насильстві та звинувачення у примусі людини до сексуальних дій із проникненням без згоди, актор був у гарному настрої і багато посміхався.

Кевін Спейсі з адвокатами. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Справа Кевіна Спейсі

Актор звинувачується у 12 випадках сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки та сексуального насильства. Згідно з матеріалами справи, всі ці події відбулися у період з 2001 до 2013 року. Звинувачення стверджує, що більшість епізодів сталося в Лондоні. Один з інцидентів нібито стався у 2013 році у Глостерширі.

Усі ймовірні жертви нині перебувають у віці від 30 до 40 років. Це означає, що під час найдавнішого з цих епізодів деякі з них могли бути неповнолітніми. Актор усі пред'явлені йому звинувачення заперечує.

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