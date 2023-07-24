Кевин Спейси, обвиняющийся в изнасилованиях, пришел в суд с улыбкой на лице (фото)

63-летний актер не признает себя виновным в обвинениях по сексуальному насилию

Известный американский актер театра и кино, обладатель двух "Оскаров", звезда сериала "Карточный домик" Кевин Спейси был сфотографирован папарацци, когда направлялся со своими адвокатами в королевский суд района Саутуарк на юге Лондона, Великобритания.

Это произошло в понедельник, 24 июля. На слушания в этот день 63-летняя знаменитость, которая отмечает свое день рождения 26 июля, прибыл на такси в розовом галстуке и темно-синем костюме.

Несмотря на вероятность того, что Спейси могут засудить на годы по нескольким пунктам обвинения в сексуальном насилии и обвинения в принуждении человека к сексуальным действиям с проникновением без согласия, актер был в хорошем расположении духа и много улыбался.

Кевин Спейси с адвокатами. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Дело Кевина Спейси

Актер обвиняется в 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия. Согласно материалам дела, все эти события произошли в период с 2001 по 2013 годы. Обвинение утверждает, что большая часть эпизодов произошла в Лондоне. Один из инцидентов якобы случился в 2013 году в Глостершире.

Все предполагаемые жертвы в настоящее время находятся в возрасте от 30 до 40 лет. Это означает, что во время самого давнего из рассматриваемых эпизодов некоторые из них могли быть несовершеннолетними. Актер все предъявленные ему обвинения отрицает.

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