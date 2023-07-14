Кевин Спейси прибыл на суд по делу о 12 изнасилованиях: как сейчас выглядит 63-летний актер (фото)
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Звезда "Карточного домика" заметно постарел
Американский актер, обладатель двух "Оскаров", звезда проектов "Семь", "Красота по-американски" и "Карточный домик" Кевин Спейси продолжает быть обвиняемым в деле о 12 изнасилованиях. Правоохранители подозревают его в сексуальных домогательствах к мужчинам, когда он был художественным руководителем театра Old Vic.
Как сообщает "Телеграф", 63-летний Кевин Спейси попал в кадр папарацци, когда прибыл на судебное заседание 14 июля 2023 года в Королевский суд в Лондоне, Англия.
Знаменитость прибыл уже на второе заседание по его скандальному делу, первое состоялось накануне, 28 июня 2023 года. Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, всего в деле значится о 12 подобных случаях. Актер все предъявленные ему обвинения отрицает.
На суд 14 июля Кевин Спейси прибыл со своими адвокатами. Актер был одет в голубую рубашку, темно-синий костюм и галстук ему в тон.
Дело Кевина Спейси
Речь идет о 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия, в которых обвиняют Кевина Спейси. Как свидетельствуют материалы дела, все эти события произошли в период с 2001 по 2013 годы, большая часть из которых в Лондоне.
Все предполагаемые жертвы, как ранее сообщал "Телеграф", в настоящее время находятся в возрасте от 30 до 40 лет. Из этого вытекает, что рассматриваемыми эпизоды могли касаться на тот момент несовершеннолетних.