Кевин Спейси прибыл на суд по делу о 12 изнасилованиях: как сейчас выглядит 63-летний актер (фото)

Звезда "Карточного домика" заметно постарел

Американский актер, обладатель двух "Оскаров", звезда проектов "Семь", "Красота по-американски" и "Карточный домик" Кевин Спейси продолжает быть обвиняемым в деле о 12 изнасилованиях. Правоохранители подозревают его в сексуальных домогательствах к мужчинам, когда он был художественным руководителем театра Old Vic.

Как сообщает "Телеграф", 63-летний Кевин Спейси попал в кадр папарацци, когда прибыл на судебное заседание 14 июля 2023 года в Королевский суд в Лондоне, Англия.

Знаменитость прибыл уже на второе заседание по его скандальному делу, первое состоялось накануне, 28 июня 2023 года. Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, всего в деле значится о 12 подобных случаях. Актер все предъявленные ему обвинения отрицает.

На суд 14 июля Кевин Спейси прибыл со своими адвокатами. Актер был одет в голубую рубашку, темно-синий костюм и галстук ему в тон.

63-летний Кевин Спейси. Фото: Getty Images

Актер прибыл к зданию суда. Фото: Getty Images

Спейси со своими адвокатами. Фото: Getty Images

Дело Кевина Спейси

Речь идет о 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия, в которых обвиняют Кевина Спейси. Как свидетельствуют материалы дела, все эти события произошли в период с 2001 по 2013 годы, большая часть из которых в Лондоне.

Все предполагаемые жертвы, как ранее сообщал "Телеграф", в настоящее время находятся в возрасте от 30 до 40 лет. Из этого вытекает, что рассматриваемыми эпизоды могли касаться на тот момент несовершеннолетних.