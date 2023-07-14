Стало известно, приедет ли Джонни Депп в рф: помощник актера дал четкий ответ

Информация российских медиа о якобы визите актера ожидаемо оказалась фейком

Популярный американский актер Джонни Депп, который гастролирует по миру со своей группой Hollywood Vampires, не приедет в рф. Сообщения российских СМИ о визите звезды не подтвердились.

Как исходит из сообщения помощника Джонни Деппа Стивена Дойтерса в Twitter, информация о подготовке записи трека с российском группой не соответствует действительности. Распространяемое россиянами в сети видео с актером не является его персональным обращением к ним.

Так, в команде актера впервые отреагировали на скандал с якобы поездкой 60-летней звезды фильмов "Пираты Карибского моря" в страну-агрессор. Слова Стивена Дойтерса указывают на то, что все "анонсы" россиян – не больше чем фейк.

"Нет. Это видео было снято для мирового проката фильма. И визитов в россию не будет", — говорится в публикации.

Речь идет о видеообращении Джонни Деппа, которое в россии выдали за якобы направленное конкретно к россиянам. В оригинальной публикации с роликом речь об этой стране не идет.

Напомним, по российским ресурсам прокатались волна сообщений, чтобы якобы к ним собирается с приездом Джонни Депп, да еще и якобы получит за это огромные деньги. Говорилось, что звезда хочет записать совместный трек с российской группой "ЯМОРЕ". Более того, в рф уже готовили актеру экскурсию по Калининградской области.