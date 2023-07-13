Постаревшая звезда "Анатомии страсти" все такой же обаяшка в 57 лет: свежие фото Патрика Демпси

Актер ни на каплю не потерял своего обаяния

Американский актер и звезда сериала "Анатомия страсти" Патрик Демпси, где он сыграл обаятельного доктора Дерека Шепарда, не из тех знаменитостей, которые после оглушительного успеха бросают кино и перебираются подальше от назойливых папарацци.

В среду, 12 июля, 57-летний Демпси появился на мероприятии в Нью-Йорке на Пятой авеню по случаю торжественного открытия нового бутика бренда роскошных часов, швейцарской компании TAG Heuer.

На актере был стильный синий костюм. Из-под пиджака выглядывала белая в синюю полоску рубашка. В качестве обуви Патрик Демпси выбрал кожаные коричневые лоферы, которые так и сверкали на голубой ковровой дорожке.

Стоит отметить, что актер постарел и стал еще седее. Однако мужчина остается таким же обаятельным, как и 15 лет назад.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В компании Демпси на открытии магазина была и 37-летняя американская актриса Александра Даддарио. Звезда фильмов "Спасатели Малибу", "Техасская резня бензопилой 3D", "Моя девушка — зомби" предстала перед объективами камер в эффектном "голом" платье.

Кстати, недавно Даддарио блистала на Неделе высокой моды в Париже. Для светского мероприятия знаменитость выбрала довольно скромный образ — комплект костюма нежного оттенка.