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Постаріла зірка "Анатомії Грей" все такий же привабливий у 57 років: свіжі фото Патріка Демпсі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Американський актор Патрік Демпсі
Американський актор Патрік Демпсі. Фото Getty Images

Актор ні на краплю не втратив своєї чарівності

Американський актор і зірка серіалу "Анатомія Грей" Патрік Демпсі, де він зіграв привабливого доктора Дерека Шепарда, не з тих знаменитостей, які після шаленого успіху кидають кіно і перебираються якомога далі від настирливих папараці.

У середу, 12 липня, 57-річний Демпсі з’явився на заході в Нью-Йорку на П’ятій авеню з нагоди урочистого відкриття нового бутика бренду розкішних годинників, швейцарської компанії TAG Heuer.

На акторі був стильний синій костюм. З-під піджака виглядала біла в синю смужку сорочка. В якості взуття Патрік Демпсі вибрав шкіряні коричневі лофери, які так і сяяли на блакитній килимовій доріжці.

Варто зазначити, що актор постарів і став ще сивішим. Однак чоловік залишається таким же привабливим, як і 15 років тому.

Патрік Демпсі
Фото: Getty Images
Патрік Демпсі
Фото: Getty Images
Патрік Демпсі
Фото: Getty Images

У компанії Демпсі на відкритті магазину була і 37-річна американська актриса Олександра Даддаріо. Зірка фільмів "Рятувальники Малібу", "Техаська різанина бензопилою 3D", "Моя дівчина — зомбі" постала перед об’єктивами камер в ефектній "голій" сукні.

До речі, нещодавно Даддаріо блищала на Тижні високої моди в Парижі. Для світського заходу знаменитість обрала досить скромний образ — комплект костюма ніжного відтінку.

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#Патрік Демпсі #Анатомія пристрасті