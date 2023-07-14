Стало відомо, чи приїде Джонні Депп до росії: помічник актора дав чітку відповідь

Інформація російських медіа про нібито візит актора очікувано виявилася фейком

Популярний американський актор Джонні Депп, який гастролює світом зі своїм гуртом Hollywood Vampires, не приїде до росії. Повідомлення російських ЗМІ про візит зірки не підтвердились.

Як виходить із повідомлення помічника Джонні Деппа Стівена Дойтерса в Twitter, інформація про підготовку запису треку з російською групою не відповідає дійсності. Відео, яке розповсюджується росіянами в мережі з актором, не є його персональним зверненням до них.

Так, у команді актора вперше відреагували на скандал із нібито поїздкою 60-річної зірки фільмів "Пірати Карибського моря" до країни-агресора. Слова Стівена Дойтерса вказують на те, що всі "анонси" росіян – не більше ніж фейк.

"Ні. Це відео було знято для світового прокату фільму. І візитів до росії не буде", — йдеться у публікації.

Йдеться про відеозвернення Джонні Деппа, яке в росії видали за нібито спрямоване безпосередньо до росіян. В оригінальній публікації з роликом не йдеться про цю країну.

Нагадаємо, російськими ресурсами прокаталася хвиля повідомлень, щоб нібито до них збирається з приїздом Джонні Депп, та ще й нібито отримає за це величезні гроші. Говорилося, що зірка хоче записати спільний трек із російським гуртом "ЯМОРЕ". Більше того, в росії вже готували акторові екскурсію по Калінінградській області.