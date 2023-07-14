Кевін Спейсі прибув на суд у справі про 12 зґвалтувань: як вигляд зараз має 63-річний актор (фото)

Зірка "Карткового будиночка" помітно постарів

Американський актор, володар двох "Оскарів", зірка проєктів "Сім", "Краса по-американськи" та "Картковий будиночок" Кевін Спейсі продовжує бути обвинуваченим у справі про 12 зґвалтування. Правоохоронці підозрюють його у сексуальних домаганнях до чоловіків, коли він був художнім керівником театру Old Vic.

Як повідомляє "Телеграф", 63-річний Кевін Спейсі потрапив у кадр папараці, коли прибув на судове засідання 14 липня 2023 року до Королівського суду Лондона, Англія.

Знаменитість прибув уже на друге засідання у його скандальній справі, перше відбулося напередодні 28 червня 2023 року. Спейсі звинувачують у сексуальних домаганнях щодо чотирьох чоловіків, всього у справі значиться про 12 подібних випадків. Актор усі пред’явлені йому звинувачення заперечує.

На суд 14 липня Кевін Спейсі прибув зі своїми адвокатами. Актор був одягнений у блакитну сорочку, темно-синій костюм та краватку йому в тон.

63-річний Кевін Спейсі. Фото: Getty Images

Актор прибув до суду. Фото: Getty Images

Спейсі зі своїми адвокатами. Фото: Getty Images

Справа Кевіна Спейсі

Йдеться про 12 випадків сексуального домагання, непристойної сексуальної поведінки та сексуального насильства, в яких звинувачують Кевіна Спейсі. Як свідчать матеріали справи, всі ці події відбулися в період з 2001 по 2013 роки, більшість із яких у Лондоні.

Усі передбачувані жертви, як раніше повідомляв "Телеграф", наразі перебувають у віці від 30 до 40 років. З цього випливає, що епізоди, що розглядаються, могли стосуватися на той момент неповнолітніх.