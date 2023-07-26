На сьогодні страйк акторів та сценаристів — це одна з найбільш інтригуючих подій у світі кіно

Серед вимог страйкарів – підвищення оплати праці, які були головними умовами страйкарів і раніше, у 1960 та 1980 роках, коли відбувалися попередні масові страйки у Голівуді.

Але сьогодні впадає в око занепокоєння працівників індустрії впровадженням у робочий процес штучного інтелекту. Простіше кажучи, сценаристи бояться, що ШІ писатиме за них сценарії. Актори – що в кіно та серіалах можна буде використовувати їхні цифрові образи. Його можна "зняти" з актора за одну знімальну зміну і далі працювати вже з оцифрованим образом. Актор, таким чином, замість звичного гонорару отримує оплату лише за один знімальний день.

Очевидно, такі побоювання не є марними, і кіно, зроблене за допомогою ШІ – це вже реальність.

Тож особисто мене цікавить не чим закінчиться страйк – ясна річ, що сторони домовляться, надто дорого індустрії обходиться кожен день простою. Як домовилися, власне, минулі рази, коли прибуткам акторів загрожувало телебачення та відео. Нагадаю, що під час продажу прав на фільм на телебачення та випуску фільму на відеокасетах актори не отримували ані цента, що й стало причиною страйків. Але домовилися, зрештою.

Особисто мене куди більше інтригує той факт, що скоро нам доведеться задовольнятися фільмами та серіалами, створеними за допомогою ШІ. Наскільки може бути цікаве кіно, зняте нейромережею?

З одного боку, це буде ідеальний фільм. Комп'ютер ретельно прорахує, як маніпулювати нашими емоціями під час перегляду. Де нам заплакати, а коли засміятись. Де ми зможемо занудьгувати, а отже, треба посилити дію. А на якій саме хвилині послабити драйв, щоб глядач зміг вийти в туалет або по новий шматочок піци.

Але водночас з кіно назавжди піде людський фактор. Час імпровізацій на знімальному майданчику та геніальних знахідок при монтажі назавжди залишиться у минулому. Зникне та сама неправильність, неформатність, які роблять звичайний фільм чимось більшим, перетворюючи кіно на мистецтво.

А запитання, чи будуть снитися роботам цифрові акторки, залишається відкритим.