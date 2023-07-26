На сегодняшний день забастовка актеров и сценаристов – одно из самых интригующих событий в мире кино

Среди требований бастующих – повышение оплаты труда, которое уже было главным условием бастующих и раньше, в 1960 и 1980 годах, когда происходили предыдущие массовые забастовки в Голливуде.

Но сегодня бросается в глаза беспокойство работников индустрии внедрением в рабочий процесс искусственного интеллекта. Проще говоря, сценаристы боятся того, что ИИ будет писать за них сценарии. Актеры – что в кино и сериалах можно будет использовать их цифровые образы. Его можно "снять" с актера за одну съемочную смену и дальше работать уже с оцифрованным образом. Актер, таким образом, вместо привычного гонорара получает оплату только за один съемочный день.

Очевидно, такие опасения не напрасны, и кино, сделанное с помощью ИИ – это уже реальность.

Так что лично меня интересует не чем закончится забастовка – конечно же, стороны рано или поздно договорятся, слишком дорого индустрии обходится каждый день простоя. Как договоривались, собственно, и раньше, когда доходам актеров угрожало телевидение и видео. Напомню, что при продаже прав на фильм на ТВ и выпуске фильма на видеокассетах актеры не получали ни цента, что и стало причиной недовольства. Но договорились наконец.

Лично меня куда больше интригует тот факт, что скоро нам придется довольствоваться фильмами и сериалами, созданными с помощью ИИ. Насколько может быть интересно кино, снятое нейросетью?

С одной стороны, это будет идеальный фильм. Компьютер тщательно просчитает, как манипулировать нашими эмоциями при просмотре. Где нам заплакать, а когда засмеяться. Где мы сможем заскучать, а значит, нужно усилить действие. А на какой-то минуте ослабить драйв, чтобы зритель смог выйти в туалет или за новым кусочком пиццы.

Но в то же время из кино навсегда уйдет человеческий фактор. Время импровизаций на съемочной площадке и гениальных находок при монтаже навсегда останется в прошлом. Исчезнет та самая неправильность, неформатность, которые делают обычный фильм чем-то большим, превращая кино в искусство.

А вопрос, будут ли сниться роботам цифровые актрисы, остается открытым.