Истории реальных агентов ФБР в кино: Джонни Депп, Том Хэнкс и другие "настоящие детективы" (видео)

Даже если фильм или сериал не "основан на реальных событиях", ФБР все равно следит за его достоверностью

26 июля – День ФБР. Дата основания Федерального бюро расследований 26 июля 1908 года стала в США национальным праздником, которую закрепил в календаре сороковой президент Рональд Рейган в 1983 году.

Самые знаменитые киноагенты живут в сериалах. Это Дана Скалли и Фокс Малдер из "Секретных материалов", а также Дэйл Купер и прочие агенты из "Твин Пикса". Но их приключения, конечно же, имеют мало схожего с реальной работой агентов бюро.

"Телеграф" решил вспомнить тех киноперсонажей, за которыми стояли реальные оперативники – как настоящие агенты, так и консультанты из ФБР.

Агент Кларисса Старлинг ("Молчание ягнят", 1991)

Оскароносный хит "Молчание ягнят" возглавляет все возможные рейтинги фильмов о работе ФБР, а агентесса Кларисса Старлинг в исполнении Джоди Фостер – соответственно, все рейтинги экранных агентов. И это не удивительно.

Как пишет издание BuzzFeed, бюро активно участвовало в создании картины, отсюда такая высокая степень достоверности. (Среди других фильмов упоминается "Джонни Д." Майкла Манна и "Крепкий орешек 4.0" Лена Уайзмена.) Во-первых, создателей фильма консультировали настоящие агенты. Во-вторых, бюро предоставляло "по первому требованию" возможность съемочной группе работать в реальных локациях ФБР.

Бюро было заинтересовано в достоверности фильма, так как образ Клариссы, отважной и умной агентессы, использующей передовые научные разработки (и при этом не боящейся оказаться в сервированном виде в столовой доктора Лектора), был хорошей рекламой бюро для привлечения на работу женщин-агентов. Ну, а Джоди Фостер убедительно показала, что агенты ФБР – тоже люди, у которых есть сердце и свои тараканы в голове.

Благодарным зрителям при этом достался один из лучших триллеров с незабываемым маньяком в исполнении сэра Энтони Хопкинса: таким обаятельным, что страшно становится.

Агент Карл Хэнретти ("Поймай меня, если сможешь", 2011)

В статье BuzzFeed также упоминается Том Хэнкс – как продюсер фильмов "Паркленд" и "Уотергейт: Крушение Белого дома", в которых работа агентов ФБР показывается с самой выгодной стороны. Любопытно, что до этого Том Хэнкс, на чьем счету больше всего сыгранных в кино ролей госслужащих, чем у любого другого актера, уже воплощал агента ФБР в фильме Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь".

Согласитесь, Карл Хэнретти – образцовый агент. Том Хэнкс с его патологически честным выражением лица, позволяющим с одинаковым успехом играть как роли идиотов ("Форест Гамп"), так и героев (за редким исключением, вся остальная фильмография) как раз сочетает в себе оба качества. И образцового героического агента, который все-таки смог. И простофили, который позволяет водить себя за нос 16-летнему мошеннику в исполнении Леонардо Ди Каприо. А еще он, конечно же, очень обаятельный и человечный.

В истории феноменально молодого и везучего мошенника Фрэнка Эбегнейла ничему нельзя верить на слово. 90% его подвигов, описываемых в фильме, являются плодом воображения самого Эбегнейла, в реальной жизни мелкого воришки и не слишком удачливого мошенника с банковскими чеками. Более-менее точно известно, что Хэнретти – собирательный образ, наиболее близкий к реальному агенту Джозефу Ши, который действительно арестовывал персонажа Леонарда Ди Каприо.

К слову, отдав долг обществу, сам Эбегнейл еще долго рассказывал всем, кто был готов его слушать, что является тайным агентом ФБР, выполняющим специальные задания.

Агенты Джо Пистоне ("Донни Браско", 1997) и Роберт Мазур ("Афера под прикрытием", 2016)

Девяностые были звездным временем Джонни Деппа, но даже на этом фоне не затерялась роль и ныне здравствующего агента Джо Пистоне (сейчас ему 83), которого называют "легендой ФБР".

Не удивительно: агент с ученой степенью по антропологии умудрился внедриться в семью Боннано – один из легендарных мафиозных кланов Нью-Йорка, и проработать под прикрытием долгих шесть лет. Все пережитое он описал в автобиографической книге, которую при желании можно найти в сети, но мы сейчас не о книге, а об ее экранизации Майком Ньюэллом ("Четыре свадьбы и одни похороны").

"Донни Браско" не стал бы великим гангстерским фильмом, если бы не вывел на первый план человеческую историю. Во-первых, странной дружбы героев Джонни Деппа и Аль Пачино, который играет мелкого гангстера-неудачника по прозвищу "Левша", поручившегося за Донни перед организацией. И теперь он заплатит собственной жизнью за ошибку. Сцена, в которой герой Аль Пачино собирается на расправу – одна из самых пронзительных в фильме.

Во-вторых, это история самого Джо Пистоне, честного служаки и семьянина, который погружаясь в подпольную жизнь мафиози, все больше ассоциирует себя с Донни Браско. Начиная получать искреннее удовольствие от власти и вседозволенности, он все же найдет в себе силы остаться собой.

К слову, Джо Пистоне учил работать под прикрытием другого легендарного агента ФБР, тоже ставшего героем фильма – Роберта Мазура. Кроме прочего, как избежать "стокгольмского синдрома" и не проникнуться симпатией к преступникам. Что признавал сам Мазур, очень сложно.

"Когда работа под прикрытием заканчивается… какая-то частица меня остается с теми людьми, которым я был другом. Мне было очень жаль их родственников — они же ни в чем не были виноваты. Я знаю агентов, которых потом очень долго преследовало чувство вины. К счастью, я этой проблемы избежал", — признавался Мазур в книге "Агент под прикрытием: моя тайная жизнь и банки, отмывавшие деньги медельинского картеля Пабло Эскобара".

Между тем, в "Афере под прикрытием" персонаж звезды сериала "Во все тяжкие" Брайана Крэнстона как раз не смог избежать этой "проблемы". Он не просто проникается дружеской симпатией к преступнику, в чье доверие он так долго и с таким трудом втирался. Но еще и мучается угрызениями совести после того, как арестовал того на собственной свадьбе. А что поделать, иначе фильм утратил бы значительную часть драматургического накала!

Агент Даглас Форд ("Охотник за разумом", 2017-2019)

Насколько увлекательной может быть работа агента ФБР, наглядно показал сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом", основанный на документальной книге Марка Олшейкера и Джона Дагласа "Охотники за разумом: ФБР против серийных убийств".

В сериале агент Даглас Форд, за которым угадывается сам Джон Даглас, разъезжает по тюрьмам страны и берет сотни интервью у серийных маньяков разных мастей, стараясь при этом сам не сойти с ума. Никаких тебе психологических дуэлей с воротилами преступного бизнеса, никаких ночных клубов, перестрелок и погонь – только вереница дегенератов, буднично описывающих на пленку свои кровавые преступления во всех деталях. А вечером очередной мотель, и с утра все по новой.

Но благодаря этим интервью Джон Даглас заложил на исходе семидесятых основы метода профилирования, с помощью которого сегодня ловят не только серийных убийц, но и других профессиональных преступников. Собственно, он стал прототипом шефа Клариссы Старлинг в "Молчании ягнят", персонажа Мэнди Паттинкина в сериале "Мыслить, как преступник" и многих других хитромудрых агентов, составляющих в кадре "психологические профили".

Впрочем, в сериале можно посмотреть не только на маньяков за решеткой. В "Зодиаке" Дэвид Финчер уже воссоздавал на экране семидесятые с большой любовью и вниманием к деталям, так что будьте готовы к полному погружению в эпоху: автомобили, костюмы, прически и телефонные аппараты в кадре самые что ни на есть аутентичные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что хорошо и не очень в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".