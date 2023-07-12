Таким Индиану Джонса вы еще не видели. Четыре негероические роли Харрисона Форда (видео)

Роли, в которых Харрисон Форд удивил нас актерским мастерством

Несмотря на почтенный возраст – 13 июля Харрисону Форду исполняется 81 год, актер по-прежнему уверенно чувствуется себя героем экшн-фильмов. Кажется, что он родился для ролей ковбоев, хотя умудрился не сняться ни в одном вестерне (залихватский жанровый мутант "Ковбои против пришельцев" Джона Фавро не в счет).

Мало кому так идет ковбойская шляпа, даже если в свои 80 актер в ней больше похож на Фредди Крюгера, чем на привычный с детства образ Индианы Джонса. Пользуясь случаем, "Телеграф" решил вспомнить ко дню рождения актера нетипичные для него "негероические" роли. И таких оказалось немало.

"Американские граффити" (1973)

Первую заметную роль актер сыграл в 31 год

Первая заметная роль Харрисона Форда – и сразу же в фильме, который стал сенсацией (второй раз подобный трюк актер проделает со "Звездными войнами" того же Джорджа Лукаса, в чей успех никто не верил).

"Американские граффити" стоили 750 тыс. долларов при минимальном бюджете фильма 1 млн, снимались из экономии по ночам и с друзьями в качестве актеров – так, одну из главных ролей сыграл будущий успешный режиссер Рон Ховард ("Код Да Винчи"). В итоге фильм принес 200 млн в прокате и стал классикой Нового Голливуда.

История последней ночи детства – утром главный герой уезжает из своего городка учиться в университете, снята хулиганисто и задорно, без сентиментального надрыва "Последнего киносеанса" и других ностальгических фильмов того времени. 31-летний Харрисон Форд играет задиристого уличного гонщика: благодаря харизме актера, небольшой эпизод стал одним из самых запоминающихся.

"Берег москитов" (1986)

Зрители и критики не приняли Харрисона Форда в образе человека, обреченного проиграть

Таким Харрисона Форда вы еще не видели. С точки зрения актерского мастерства, роль изобретателя-идеалиста Элли Фокса, наивного эксцентрика в очках, который бежит от цивилизации в Никарагуа, чтобы построить собственный рукотворный рай в джунглях – пожалуй, самая совершенная.

Годом ранее вместе с режиссером Питером Уиром Харрисон Форд уже попытался сломать свой образ "крутого парня", сыграв чувствительного копа в "Свидетеле", причудливом романтическом триллере о столкновении цивилизаций (по сюжету, герой Харрисона Форда, полицейский из Нью-Йорка, по долгу службы поселился в общине амишей). Но если влюбленный коп в "Свидетеле", несмотря на все восторги критиков, не казался таким уж убедительным, то в роли раздираемого противоречиями Элли Фокса Харрисон Форд определенно прыгнул выше головы.

Под стать работы великой Хелен Миррен и Ривера Феникса, трагически погибшего в 23-летнем возрасте брата звезды "Джокера" Хоакина Феникса. Вдвоем с Фордом они еще раз сыграют вместе в "Индиане Джонсе и последнем крестовом походе".

Любопытно, что два года назад по мотивам романа Пола Теру, который лег в основу фильма, Apple TV+ запустил сериал, в котором роль Элли Фокса сыграл племянник писателя, Джастин Теру ("Малхолланд драйв"). При всех достоинствах сериала, он был вполне заслуженно закрыт в январе этого года после двух сезонов.

"Неистовый" (1988)

В "Неистовом" Харрисон Форд сыграл типичного героя фильмов Альфреда Хичкока

Харрисон Форд продолжил галерею негероических персонажей в самом "хичкоковском" фильме Романа Полански – "Неистовом". Его герой, невозмутимый хирург по фамилии Уокер, чисто по-хичкоковски оказавшийся не тем человеком не в том месте, ничего не видит без очков и неуклюже дерется, но упорно идет по следу похитителей своей жены.

"Неистовый" – мягко говоря, не самый выдающий фильм Романа Полански (хотя бывало и похуже, как, например, снятая в Италии "эротическая комедия" "Что?"). Точно также для Харрисона Форда роль доктора Уокера стала пробным камнем будущего большого хита 1993 года "Беглец". Но когда пересматриваешь "Неистового" сегодня, трудно не обратить внимание, насколько мастерски он сделан: по "Неистовому" можно учиться азам режиссуры, операторского искусства и науки монтажа. От сцены на крыше, когда близорукий и неуклюжий доктор карабкается по ветхой кровле с тяжелым чемоданом в руке, бросило бы в пот самого создателя "Головокружения".

Кроме того, как всякий хороший фильм, снятый в Париже, "Неистовый" смотрится признанием в любви к французской столице, что само по себе тема для отдельного разговора.

"Кое-что о Генри" (1991)

Герою "Кое-что о Генри" надоело быть преуспевающим адвокатом. Мы сделали вид, что поверили

За что мы любим Голливуд? За ощущение сказки, в которую самозабвенно погружаемся на полтора-два часа, чтобы забыть о всем спектре насущных проблем. Трудно за пределами волшебного мира кинозала проникнуться историей, написанной, к слову, Джей Джей Абрамсом – одним из создателей знаменитого сериала "Лост" и ряда фантастических фильмов, от "Стартрека" до "Звездных войн".

Итак, самовлюбленный, надменный адвокат случайно, во время уличного ограбления получает пулю в голову, после чего его жизнь "обнуляется". Генри потерял все, теперь ему приходится заново учиться ходить, говорить и так далее, но главное – по-новому выстраивать свои отношения с окружающими миром и людьми.

Ветеран Голливуда Майк Николс, немало скандализировавший общественность фильмом 1967 года "Выпускник", в котором старшеклассник в исполнении Дастина Хоффмана заводил роман с мамой своей подружки, к 1980-м превратился в воплощение консерватизма. Так что приготовьте носовые платки: "Кое-что о Генри" – просто образцовая мелодрама эпохи яппи. Но работа Харрисона Форда по-прежнему вызывает восхищение. Актер сыграл две разных личности, и его травмированный Генри, который открывает для себя мир простых человеческих отношений, делает этот фильм чем-то большим, чем очередная мелодрама из восьмидесятых.

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