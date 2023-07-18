Создателю "Робокопа" и "Основного инстинкта" – 85. Вспоминаем другие фильмы Пола Верховена (видео)

В Голливуде Пол Верховен умудрялся снимать антиамериканскую сатиру с многомиллионными бюджетами

18 июля нидерландскому кинорежиссеру Полу Верховену (в оригинальной транскрипции Паулю Верхувену) исполнилось 85 лет. Несмотря на почтительный возраст, этот сатирик и кинопровокатор со статусом живого классика продолжает работать. Последний на данный момент фильм "Бенедетта" вышел в 2021 году и, как всегда, вызвал множество дискуссий.

"Телеграф" решил вспомнить не самые известные работы создателя "Робокопа", "Вспомнить все" и "Основного инстинкта".

"Оранжевый солдат" ("Солдаты королевы", 1977), "Черная книга" (2006)

Экранизация мемуаров национального героя Сопротивления, антифашиста Эрика Хазелхоффа Рулфземы (Рутгер Хауэр, "Город грехов") на тот момент стала самым дорогим нидерландским фильмом. История пяти университетских друзей, которые оказываются по разные стороны баррикад во время Второй мировой – наверное, самый негероический из военных фильмов, показывающий войну как разрушительный абсурд, посреди которого пытается выжить любой ценой кучка мирных интеллигентов. Одна из ключевых сцен – танго на офицерской вечеринке, которое танцуют одетые в форму СС герои Рутгера Хауэра и Дерека Де Линта ("Невыносимая легкость бытия").

История еврейской девушки Рахиль Штайн (будущая звезда "Игры престолов" Кэрис Ван Хаутен), которая точно также, как и герои "Оранжевого солдата", просто пытается выжить во время оккупации, изначально планировалась как одна из сюжетных линий хита 1977 года, но в итоге стала отдельным фильмом, ознаменовавшим триумфальное возвращение Верхувена в родные нидерландские пенаты. Невероятно увлекательная, совершенная по форме и как всегда, крайне противоречивая по содержанию, "Черная книга" поднимает не самые приятные темы сотрудничества нидерландцев с нацистами, в частности, их участие в Холокосте, уравнивая в жестокости бойцов Сопротивления с нацистами.

"Плоть + кровь" (1985)

Первый англоязычный фильм режиссера, снятый перед переездом в Голливуд – циничная, но в то же время исполненная романтизма фантазия на тему Средневековья, во многом предвосхитившая "Игру престолов". Задолго до появления концепции "Нового Средневековья" (хотя роман Умберто Эко "Имя розы" был уже написан) Пол Верховен уравнивает темные века с современным миром, где свет Просвещения вполне себе уживается с варварством.

Фильм визуально очень красив: постоянный оператор постановщика Ян Де Бонт вдохновлялся живописью великих голландцев. И, как это часто встречается в фильмах образцового семьянина и отца троих детей Пола Верховена, содержит массу откровенных сексуальных сцен. А эпидемия чумы, которую переживают главные герои во главе с Рутгером Хауэром, позволяет зрителям ностальгически вспомнить деньки ковидной пандемии.

"Шоугелз" (1995)

Сатирическая комедия о нравах в шоу-бизнесе, показанная через призму закулисья эротических шоу в Лас-Вегасе. Чтобы выбиться наверх, танцовщица стриптиза с темным прошлым идет буквально по головам, и следующая ее остановка после Лас-Вегаса, конечно же, в Голливуде.

Сейчас, после скандала с Харви Вайнштейном, который отбывает 23-летний срок за сексуальные домогательства к актрисам, этот оплеванный критиками и зрителями фильм смотрится как никогда актуально. Нелицеприятный факт, что большие карьеры в шоу-бизнесе делаются через манипуляции, насилие, сексуальную эксплуатацию и преступления, перестал быть тайной Полишинеля. Харрасмент в индустрии развлечений, а в Голливуде — в первую очередь, всегда был нормой жизни.

Более радикальное высказывание о людоедской сущности шоу-бизнеса смогли позволить себе разве что братья Коэны, да и то на стриминговом сервисе Netflix, а не в кинопрокате. Имеется в виду новелла "Вход за еду" из альманаха "Баллада о Бастере Скраггсе" (2018), где речь идет о безруком и безногом декламаторе стихов на диком во всех смыслах Западе.

"Звездный десант" (1997)

Экранизация фантастической повести Роберта Хайнлайна, написанной для подростков, на поверхности так и выглядит – подростковым фантастическим боевиком о войне с инопланетными жуками. Единственно, как для трэш-фильма "Звездный десант" отличается запредельным бюджетом 100 млн долларов, который потребовали новаторские спецэффекты. (К слову, к ним приложил руку бывший харьковчанин Евгений Мамут, получивший "Оскар" за эффекты в "Хищнике".)

К тому же режиссер пригласил на главные роли молодых малоизвестных актеров, не блещущих ни харизмой, ни особым талантом. Так, для Каспера Ван Дина роли в "Звездном десанте" и "Сонной лощине" Тима Бартона оказались самыми известными.

Более внимательных зрителей "Звездный десант" разделил на тех, что увидел в фильме профашистское кино о милитаристской утопии, густо цитирующее Лени Рифеншталь, гимн правым силам Америки. И тех, кто опознал в нем антифашистскую сатиру. В любом случае, четверть века назад ура-патриотической пафос "Звездного десанта" вызывал недоумение, ведь Америка не воевала со времен победоносной "Бури в пустыне" (1991). Но уже через несколько лет США надолго завязнут в Ираке и Афганистане.

"Она" (2016)

Такой радикальный проект, как черная комедия об изнасиловании, кажется, не мог себе позволить даже Луис Бунюэль, а для него не существовало запретных тем. Пол Верховен снял историю, в которой жертва насилия сама является зубастым хищником, но при этом с ангельской внешностью Изабель Юппер ("8 женщин"). Галерея окружающих нашу героиню представителей французской творческой интеллигенции – еще хуже: моральный урод на моральном уроде. Например, папочка героини – серийный маньяк, отбывающие пожизненное заключение.

"Она" стоит несколько в стороне в фильмографии Пола Верховена, заметно выбиваясь из его режиссерского стиля. Это очень французский фильм как по стилистике, так и по своему саркастическому настрою. Пожалуй, только французская кинематография могла породить такое священное чудовище, как Бертран Блие ("Вальсирующие", "Холодные закуски"). Опять же, Бунюэль свои поздние и лучшие фильмы снял во Франции. К слову, не менее скандальная "Пианистка" Михаэля Ханеке, с которой "Она" определенно полемизирует (и где в главной роли тоже снялась Изабель Юппер) также снималась на французские деньги.

В любом случае, очень забавно было наблюдать после украинской премьеры недоумение в глазах зрителей, выходящих из зала после сеанса: что это, блин, такое сейчас было?

Ранее "Телеграф" писал о забастовке актеров в Голливуде, объяснял, чего требуют американские кинозвезды и какие фильмы и сериалы могут пострадать в результате.