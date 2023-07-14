Умер Милан Кундера. Главные экранизации чешского классика французской литературы

К лучшей экранизации своей книги – чешской "Шутке" 1968 года, Милан Кундера сам написал сценарий

На этой неделе стало известно о смерти Милана Кундеры – одного из ведущих европейских прозаиков ХХ века. Название его самого известного романа "Невыносимая легкость бытия" пополнило копилку фразеологизмов, а подобное случается только с главными книгами своего времени.

"Телеграф" пересмотрел экранизации двух лучших романов Милана Кундеры – "Невыносимой легкости бытия" и "Шутки" и пришел к выводу, что книги лучше.

Самая знаменитая экранизация прозы Милана Кундеры – собственно, экранизация его главного романа "Невыносимая легкость бытия" (1988), показывает принципиальную непереносимость прозы Кундеры на киноэкран.

Если рассматривать фильм Филиппа Кауффмана ("Перо маркиза де Сада") отдельно от романа, то получается типичная мелодрама в стиле восьмидесятых: одним словом, красиво. Не зря фильм снимал один из ведущих кинооператоров ХХ века Свен Нюквист – постоянный сотрудник Ингмара Бергмана, работавший также с Луи Маллем, Вуди Алленом, Романом Полански и другими прославленными режиссерами.

Но красивостями достоинства этого фильма почти исчерпываются. 30-летний Дэниел Дэй-Льюис ("Банды Нью-Йорка") красиво играет интеллигентного мачо, Жюльетт Бинош ("Три цвета: синий") – не менее красиво изображает красивую простушку, хотя герои романа Милана Кундеры куда более сложны и глубоки. Например, интеллектуал-идеалист Франц в исполнении звезды сериала "Полтергейст: Наследие" Дерека Де Линта вообще низведен до схематичной карикатуры.

Но главное, что фильм лишен философских размышлений Милана Кундеры, составляющих едва ли не главную ценность этой истории. А еще, к сожалению, той самой легкости, вынесенной в заглавие. Несмотря на все перенесенные испытания, Томаш и Тереза живут здесь и сейчас, не задумываясь ни о прошлом, ни о будущем – и при этом парадоксальным образом счастливы.

К счастью, у фильма есть и достоинства. Во-первых, прекрасный кастинг. Ансамбль замечательных европейских актеров включает также Лину Олин ("Девятые врата"), Дэниэля Ольбрыхского ("Огнем и мечом"), Стеллана Скарсгарда ("Чернобыль") и еще одного многолетнего соратника Бергмана, Эрланда Юзефсона.

Во-вторых, это сцены вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968-го, где документальные съемки русских танков на улицах Праги мастерски смонтированы с игровыми сценами – через шесть лет это станет главным визуальным аттракционом "Форреста Гампа" Роберта Земекиса.

Вторжение объединенной группировки войск Варшавского договора в ЧССР 21 августа 1968 года стало центральным событием романа (и фильма), разделившим жизни его героев на до и после. Что делает эту книгу особенно актуальной сейчас, когда мы тоже увидели русские танки на наших улицах, и наши жизни точно также прорезала дата 24 февраля.

Намного лучше обстоит дело с экранизацией "Шутки" (1968) – многие называют дебютный роман Милана Кундеры его главной книгой.

Как и в случае с "Невыносимой легкостью бытия", на "Шутке", написанной еще до Пражской весны 1968 года и ее разгрома, лежит печать советской оккупации. Из-за шутливой, безобидной по сути открытки главный герой вылетает из университета, оказывается в штрафном батальоне и многие годы одержим местью за исковерканную молодость. Но месть не приносит ему удовлетворения, мало того – в свою очередь ломает судьбы тех, кто случайно оказался в орбите его планов.

Сценарий "Шутки" написал сам Милан Кундера, проклявший постановку "Невыносимой легкости бытия", а поставил один из заметных режиссеров Чехословацкой новой волны Яромил Йиреш – причем "Шутка" наряду с дебютным "Криком" также считается его наивысшими достижениями в кино.

Благодаря закадровому тексту, которого так не хватало в "Невыносимой легкости бытия", в фильме сохраняется язык кундеровской прозы, а постановка Яромила Йиреша полна прекрасных находок, которые и теперь, спустя 45 года после выхода фильма, смотрятся очень свежо. Например, когда во время диалогов все персонажи обращаются прямо в камеру, разговаривая непосредственно со зрителями (актеры "ломают четвертую стену" обычно во время монологов).

Или в сценах флешбеков во времена юности главного героя, встык смонтированных со сценами из 1965 года, когда происходят события фильма. Такой прием создает удивительный эффект смыкания прошлого с настоящим, показывая, что в стране, на самом деле, ничего не поменялось с 1949 года – особенно это сильно ощущается в сцене товарищеского суда над главным героем.

Наконец, как и во всех кинематографических "волнах", на экране запечатлен пресловутый дух времени, передана эпоха и портреты населявших ее людей. Особенно это заметно в сценах праздника в маленьком городке, где Яромил Йиреш, приверженец "синема верите", снимал не актеров, а простых обывателей за праздничными столами, накрытыми прямо под открытым небом.

Но несмотря на эти все эти достоинства фильма, "Телеграф" рекомендует перечитать романы Милана Кундеры – тем более, есть прекрасные украинские переводы.

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