Умер автор романа "Невыносимая легкость бытия" Милан Кундера

Причина смерти писатели неизвестна.

В среду, 12 июля, во Франции скончался известный французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Мужчине было 94 года. Романист, драматург, поэт и эссеист был самым значительным чешским писателем второй половины 20-го века.

Трагическую новость сообщает чешское издание Novinky.cz. Причина смерти пока остается неизвестной.

Кундер родился в апреле 1929 года в Брно, однако с 1975 года он со своей супругой жил во французской эмиграции. Его отцом был пианист, музыковед и музыкальный педагог Людвик Кундера, поэтому неудивительно, что музыка занимала особое место не только в его жизни, но и в его творчестве.

В 1979 году Кундеру лишили чехословацкого гражданства, а через два года президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское гражданство. Лишь в 2019 году ему вернули гражданство Чехии.

В 1950-х Кундер был известен в основном как поэт, дебютировав в прозе только в 1958 году. Свой первый роман, "Шутка", он опубликовал в 1967 году. Однако после съезда Союза чехословацких писателей, где он произнес речь "О неочевидности существования чешской нации", его фактически стерли из публичной жизни, убрав с полок и его первую книгу.

В 1971 году вышел роман "Вальс на прощание", переведенный на многие языки. В 1984 году на французском языке вышел один из самых известных его романов — "Невыносимая легкость бытия", события которого разворачиваются во время "Пражской весны" в 1968 году. В 1988 году роман был экранизирован Филиппом Кауфманом.

Милан Кундера в 2010 году Фото: Getty Images

За свое творчество Кундер получил Австрийскую государственную премию по литературе за рубежом, премию Гердера, Иерусалимскую премию за свободу личности в обществе, французский орден Почетного легиона и ряд других отличий. На родине он стал лауреатом премии имени Ярослава Зайферта, премии имени Ладислава Фукса, а также государственной награды за роман "Невыносимая легкость бытия". Он также стал почетным гражданином Брно.

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