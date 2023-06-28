В Калифорнии нашли тело звезды "Чернокнижника": актер пропал полгода назад

В 2017 году актер снимался в совместном чешско-украинском фильме "Раскрашенная птица"

Известного британского актера, номинанта премии "Оскар" Джулиана Сэндса, пропавшего в горах Южной Калифорнии еще 13 января, официально объявили погибшим. Тело знаменитости нашла поисковая бригада в районе горы Болди в горах Сан-Габриэль, сообщает издание People. После проведения экспертизы в Департаменте шерифа Сан-Фернандо подтвердили, что останки принадлежат Сэндсу.

"Процесс идентификации тела, найденного на горе Болди 24 июня 2023 года, завершился, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда. Причина смерти все еще выясняется, мы в ожидании дальнейших результатов анализов. Мы хотели бы высказать благодарность всем волонтерам, которые без устали работали над поиском господина Сэндса", — цитирует People сообщение полиции.

С момента пропажи актера, чей автомобиль обнаружили районе Маунт-Болди, было проведено восемь поисково-спасательных операций, последняя из них — в июне.

Джулиан Сэндс снялся в таких фильмах, как "Комната с видом", "Голый завтрак", "Чернокнижник", "Покидая Лас-Вегас", "Тринадцать друзей Оушена", "Девушка с татуировкой дракона" и многих других. Один из последних фильмов с его участием, "Раскрашенная птица" по роману Ежи Косинского, частично снимался в нашей стране при финансовом участии Министерства культуры Украины.

Ранее "Телеграф" предлагал вспомнить лучшие фильмы, снятые по романам и пьесам американского классика Кормака МакКарти, скончавшегося 13 июня на девяностом году жизни.