У Каліфорнії знайшли тіло зірки "Чорнокнижника": актор зник півроку тому

У 2017 році актор знімався у спільному чесько-українському фільмі "Розмальований птах"

Відомого британського актора, номінанта премії "Оскар" Джуліана Сендза, який зник у горах Південної Каліфорнії ще 13 січня, офіційно оголосили загиблим. Тіло знаменитості знайшла пошукова бригада в районі гори Болді у горах Сан-Габріель, повідомляє видання People. Після проведення експертизи у Департаменті шерифа Сан-Фернандо підтвердили, що останки належать Сендзу.

"Процес ідентифікації тіла, знайденого на горі Болді 24 червня 2023 року, завершився, і було встановлено, що це 65-річний Джуліан Сендз з Північного Голлівуду. Причина смерті все ще з’ясовується, ми чекаємо подальших результатів аналізів. Ми хотіли б висловити подяку всім волонтерам, які невтомно працювали над пошуком пана Сендза", — цитує People повідомлення поліції.

З моменту зникнення актора, чий автомобіль виявили в районі Маунт-Болді, було проведено вісім пошуково-рятувальних операцій, остання з них — у червні.

Джуліан Сендз знявся в таких фільмах, як "Кімната з видом", "Голий сніданок", "Чорнокнижник", "Покидаючи Лас-Вегас", "Тринадцять друзів Оушена", "Дівчина з татуюванням дракона" та багатьох інших. Один із останніх фільмів за його участю, "Розмальований птах" за романом Єжи Косинського, частково знімався в нашій країні за фінансової участі Міністерства культури України.

Раніше "Телеграф" пропонував згадати найкращі фільми, зняті за романами та п’єсами американського класика Кормака МакКарті, який помер 13 червня на дев’янистому році життя.