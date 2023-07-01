Умер звезда сериала "Метод Комински" Алан Аркин. Ему было 90

Ветеран Голливуда снялся более чем в 100 фильмах и сериалах

Скончался американский актер Алан Аркин, прославившийся ролями в фильмах "Уловка-22" (1970) и "Маленькое мисс счастье" (2006), за который Аркин получил "Оскар" как лучший актер второго плана. Ему было 90 лет.

О смерти Аркина сообщило издание People cо ссылкой на его сыновей Адама, Мэтью и Энтони, опубликовавших совместное заявление от имени всей семьи: "Наш отец был уникально талантливым артистом и человеком. Любящий мужчина, отец, дедушка и прадедушка. Его любили, и нам его будет очень не хватать".

Всего актер снялся более, чем в ста фильмах и сериалах. Одной из последних ролей ветерана Голливуда стал сериал "Метод Комински", в котором Аркин сыграл одну из главных ролей вместе с Майклом Дугласом. Кроме "Оскара", за свою карьеру Аркин получил все главные премии в области кино и телевидения – "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони". Всего он был четырежды номинирован на "Оскар", в последний раз в 2012 году за роль в триллере Бена Аффлека "Арго".

Также выпустил две книги мемуаров: "Импровизированная жизнь" (2011) и "Из моего разума" (2018), а в семидесятых опубликовал несколько детских повестей в жанре фэнтези.

У Аркина остались жена Сюзанна Ньюлендер (брак с 1996 года) и трое детей — сыновья Адам Аркин и Мэтью Аркин от первого брака с Джереми Яффе и родившейся во втором браке Энтони Дана Аркин.

Напомним, ранее в Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса: звезда "Чернокнижника" пропал без вести полгода назад.