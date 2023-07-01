Рус

Помер зірка серіалу "Метод Комінські" Алан Аркін. Йому було 90

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Алан Аркін залишив дві книги мемуарів та кілька дитячих повістей Новина оновлена 01 липня 2023, 07:22
Алан Аркін залишив дві книги мемуарів та кілька дитячих повістей. Фото latimes.com

Ветеран Голлівуду знявся більш ніж у 100 фільмах та серіалах

Помер американський актор Алан Аркін, який прославився ролями у фільмах "Зачіпка-22" (1970) та "Маленьке міс щастя" (2006), за який Аркін отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану. Йому було 90 років.

Про смерть Аркіна повідомило видання People з посиланням на його синів Адама, Метью та Ентоні, які опублікували спільну заяву від імені всієї родини: "Наш батько був унікально талановитим артистом та людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь і прадід. Його любили, і його нам буде дуже не вистачати".

Всього актор знявся більш ніж у ста фільмах та серіалах. Однією з останніх ролей ветерана Голлівуду став серіал "Метод Комінскі", в якому Аркін зіграв одну з головних ролей разом із Майклом Дугласом. Окрім "Оскара", за свою кар’єру Аркін отримав усі головні премії у галузі кіно та телебачення – "Золотий глобус", "Еммі" та "Тоні". Усього він був чотири рази номінований на "Оскар", востаннє у 2012 році за роль у трилері Бена Аффлека "Арго".

Також випустив дві книги мемуарів: "Імпровізоване життя" (2011) та "З мого розуму" (2018), а в сімдесятих опублікував кілька дитячих повістей у жанрі фентезі.

У Аркіна залишилися дружина Сюзанна Ньюлендер (шлюб з 1996 року) і троє дітей — сини Адам Аркін і Метью Аркін від першого шлюбу з Джеремі Яффе та Ентоні Дана Аркін, який народився у другому шлюбі.

Нагадаємо, раніше в Каліфорнії знайшли тіло актора Джуліана Сендса : зірка "Чорнокнижника" зник безвісти півроку тому.

Теги:
#Кіно #Оскар #Помер #Алан Аркін