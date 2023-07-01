Помер зірка серіалу "Метод Комінські" Алан Аркін. Йому було 90

Ветеран Голлівуду знявся більш ніж у 100 фільмах та серіалах

Помер американський актор Алан Аркін, який прославився ролями у фільмах "Зачіпка-22" (1970) та "Маленьке міс щастя" (2006), за який Аркін отримав "Оскар" як найкращий актор другого плану. Йому було 90 років.

Про смерть Аркіна повідомило видання People з посиланням на його синів Адама, Метью та Ентоні, які опублікували спільну заяву від імені всієї родини: "Наш батько був унікально талановитим артистом та людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь і прадід. Його любили, і його нам буде дуже не вистачати".

Всього актор знявся більш ніж у ста фільмах та серіалах. Однією з останніх ролей ветерана Голлівуду став серіал "Метод Комінскі", в якому Аркін зіграв одну з головних ролей разом із Майклом Дугласом. Окрім "Оскара", за свою кар’єру Аркін отримав усі головні премії у галузі кіно та телебачення – "Золотий глобус", "Еммі" та "Тоні". Усього він був чотири рази номінований на "Оскар", востаннє у 2012 році за роль у трилері Бена Аффлека "Арго".

Також випустив дві книги мемуарів: "Імпровізоване життя" (2011) та "З мого розуму" (2018), а в сімдесятих опублікував кілька дитячих повістей у жанрі фентезі.

У Аркіна залишилися дружина Сюзанна Ньюлендер (шлюб з 1996 року) і троє дітей — сини Адам Аркін і Метью Аркін від першого шлюбу з Джеремі Яффе та Ентоні Дана Аркін, який народився у другому шлюбі.

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