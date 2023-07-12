Помер автор роману "Нестерпна легкість буття" Мілан Кундера

Причина смерті письменники невідома.

У середу, 12 липня, у Франції помер відомий французький письменник чеського походження Мілан Кундер. Чоловікові було 94 роки. Романіст, драматург, поет та есеїст був найзначнішим чеським письменником другої половини 20-го століття.

Трагічну новину повідомляє чеське видання Novinky.cz. Причина смерті поки що залишається невідомою.

Кундер народився у квітні 1929 року в Брно, проте з 1975 року він зі своєю дружиною жив у французькій еміграції. Його батьком був піаніст, музикознавець та музичний педагог Людвік Кундера, тому не дивно, що музика займала особливе місце не лише у його житті, а й у його творчості.

У 1979 Кундеру позбавили чехословацького громадянства, а через два роки президент Франсуа Міттеран надав йому французьке громадянство. Лише у 2019 році йому повернули громадянство Чехії.

У 1950-х Кундер був відомий в основному як поет, дебютувавши в прозі лише 1958 року. Свій перший роман, "Жарт", він опублікував у 1967 році. Однак після з’їзду Союзу чехословацьких письменників, де він виголосив промову "Про неочевидність існування чеської нації", його фактично стерли з життя, прибравши з полиць і його першу книгу.

У 1971 році вийшов роман "Вальс на прощання", перекладений багатьма мовами. У 1984 році французькою мовою вийшов один з найвідоміших його романів — "Нестерпна легкість буття", події якого розгортаються під час "Празької весни" в 1968 році. В 1988 роман був екранізований Філіпом Кауфманом.

Мілан Кундера у 2010 році Фото: Getty Images

За свою творчість Кундер отримав Австрійську державну премію з літератури за кордоном, премію Гердера, Єрусалимську премію за свободу особистості у суспільстві, французький орден Почесного легіону та низку інших відзнак. На батьківщині він став лауреатом премії імені Ярослава Зайферта, премії імені Ладислава Фукса, а також державної нагороди за роман "Нестерпна легкість буття". Він також став почесним громадянином Брно.

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