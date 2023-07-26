Дело Кевина Спейси об изнасилованиях: известен вердикт суда

В ответ на озвученное решение суда актер расплакался

Дело оскароносного актера Кевина Спейси, которому 26 июля 2023 года исполнилось 64 года, закрыто. Суд снял со звезды все обвинения в сексуальных домогательствах.

Как передает ВВС, заседание состоялось в Лондоне в четверг. Присяжные вынесли оправдательный вердикт по девяти обвинениям в сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин в 2001-2013 годы.

Так, Спейси с самого начала отвергал обвинения в изнасилованиях, а дело называл "слабым". Услышав приговор, актер расплакался, обнял своих правозащитников и поблагодарил сотрудников суда.

Судебный процесс над знаменитостью в Королевском суде Саутуорка длился почти четыре недели. Правоохранители заслушали множество свидетелей, в том числе самого Спейси и Элтона Джона.

Каждое появление Спейси накануне судебного заседания становилось информационном поводом. На одном из недавних мероприятий актер уверенно двигался к зданию суда и даже улыбнулся папарацци.

Как сообщал "Телеграф", Кевина Спейси обвинили в 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия. Истцы по закону могут хранить анонимность. Известно, что им от 30 до 40 лет. Все заявители отрицали, что используют имя актера для своей выгоды.