Грозит до года тюрьмы: главный злодей Marvel обвиняется в нападении на женщину (фото)

Несмотря на обвинения, Джонатан Мейджорс продолжит играть антагониста Канга Завоевателя

В то время, когда Кевина Спейси оправдывают после обвинений в сексуальном насилии, шумиха вокруг Джонатана Мейджорса только набирает силу. Американскому актеру, призванному стать главным злодеем в текущей фазе кинематографической вселенной Marvel, назначили новую дату судебного разбирательства по делу о нападении на 30-летнюю женщину.

33-летняя знаменитость, который также известен игрой в хоррор-сериале "Страна Лавкрафта", обвиняется в том, что ударил женщину "по лицу открытой ладонью, причинив сильную боль". Также утверждается, что Мейджорс "положил руку ей на шею, вызвав синяки", пишет cnn.

Актер, сыгравший Канга Завоевателя в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", в четверг, 3 августа, со своей девушкой, актрисой Миган Гуд, и в сопровождении своего адвоката Прии Чаудри прибыл в уголовный суд Манхэттена на досудебное слушание в Нью-Йорке. Новое заседание запланировано на осень.

Фото: Getty Images

В случае признания виновным Мейджорсу может грозить до года тюремного заключения по обвинению в нападении и домогательству, но актер своей вины не признает. Напомним, что полиция арестовала Мейджорса 25 марта этого года. Инцидент произошел в Нью-Йорке.

Фото: Getty Images

После обвинений актер потерял своего пиар-директора, менеджера и агента, а также несколько проектов. Несмотря на это, он все равно будет продолжать исполнять роль антагониста Канга Завоевателя в киновселенной Marvel. В частности, его персонаж появится во втором сезоне "Локи" (2023) и в двух новых фильмах о "Мстителях" — "Династии Канга" и "Тайных войнах".

Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", американского актера Кевина Спейси обвинили в 12 случаях сексуального домогательства, непристойного сексуального поведения и сексуального насилия. Истцы по закону могут хранить анонимность. Известно, что им от 30 до 40 лет. Все заявители отрицали, что используют имя актера для своей выгоды.