58-річна Брук Шилдс все така ж красуня: який вигляд зараз має зірка "Блакитної лагуни" (фото)

Зірка "Блакитної лагуни" у жовтому має ще молодший вигляд

Зірка фільму "Блакитна лагуна" (1980), американська актриса та модель Брук Шилдс у свої 58 років може похвалитися чудовою зовнішністю. Вона входить до списку тих знаменитостей, які не старіють із роками та не користуються послугами пластичних хірургів.

У неділю, 6 серпня, Брук Шилдс відвідала благодійний захід, присвячений щорічним перегонам "Надія" — Annual Race of Hope, що проходили у Культурному центрі в Саутгемптоні, Нью-Йорк.

Для виходу актриса віддала перевагу спортивному стилю: на ній була жовта кофта, чорні лосини, білі кросівки та кепка того ж кольору. Брук була не одна, а в компанії свого нового вихованця, цуценя на прізвисько Тузі.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Світ, познайомся з Тузі. Тузі, познайомся зі світом. Ти ж знаєш, ми не можемо довго жити без щенячого кохання в нашому домі", — написала зірка місяць тому в Інстаграмі.

Додамо, що американська знаменитість колись пробувала ін’єкцію ботоксу, проте результат їй не сподобався. Її секрет краси включає регулярні заняття танцями, пілатесом та йогою. Вона також приділяє увагу здоровому сну, спить щонайменше 8 годин щодня і п’є достатню кількість води.

Брук активно вживає фрукти та овочі, але також дає можливість насолоджуватися смаколиками, такими як чорний шоколад або тортик.

Раніше ми писали про те, що зірку Marvel, актора Джонатана Мейджорса хочуть ув’язнити. Чоловік звинувачується у нападі на жінку.