Колишня Тома Круза дуже приземлена: Кеті Голмс показалася у бюджетному аутфіті (фото)
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44-річна актриса віддає перевагу кежуалу-стилю під час легких прогулянок
Американська актриса кіно, театру та телебачення Кеті Голмс прогулялася вулицями Нью-Йорка та показала міський образ. Колишня дружина Тома Круза, який у липні представив нову "Місію нездійсненну", любить дорогі луки, але у повсякденному житті віддає перевагу невимушеному стилю.
44-річна знаменитість попалася папараці під час своєї вилазки історичним районом у Нижньому Манхеттені в Нохо. Це сталося у суботу, 5 серпня.
Для прогулянки Кеті Голмс обрала білу футболку з малюнком та сірі спортивні штани. Актриса доповнила образ чорними кросівками Adidas з білими шкарпетками, а також сонцезахисними окулярами коричневого кольору та чорною сумкою французького бренду A.P.C., перекинутої через плече. Волосся знаменитість розпустила.
Нагадаємо, що Кеті Голмс була офіційно одружена з Томом Крузом з 2006 по 2012 рік. У квітні 2006-ого у подружжя з’явилася дочка, яку назвали Сурі. Після розлучення Голмс досягла одноосібної опіки над дівчинкою.
З чуток, причиною розлучення стала релігія, оскільки Том Круз є відкритим послідовником скандальної Церкви саєнтології. Також через цю причину голлівудський актор уже багато років не бачиться і не спілкується зі своєю рідною дочкою – у громаді існують жорсткі правила. Одне з них — уникати контактів із тими, хто не сповідує їхню релігію.
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