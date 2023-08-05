В ультракороткій чорній сукні: Емілі Ратаковскі "засвітила" свої довгі ноги (фото)

32-річна актриса відродила модний тренд 2000-х

Американська модель та актриса Емілі Ратаковскі вкотре похвалилася своїм почуттям стилю. Днями 32-річна знаменитість показалась у літній сукні з розрізом на нозі, а тепер приміряла total look.

У п’ятницю, 4 серпня, модель пройшлася вулицями Нью-Йорка у чорній мінісукні без рукавів та стильних чоботях до колін на маленькому підборі. До образу Ратаковскі додала шкіряні аксесуари — чорні сонцезахисні окуляри, стьобану сумку із золотим ланцюжком та ще один несподіваний елемент.

Свій аутфіт Емілі доповнила модним трендом 2000-х – шкіряним поясом. Такий підхід створив ілюзію, що сукня зірки візуально стала мати мініатюрніший вигляд, ніж її реальна довжина. При цьому Ратаковскі вдалося підкреслити в образі свої стрункі та засмаглі ноги.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Днями американську модель помітили на прогулянці зі своїм малолітнім сином Сільвестром. Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Модель народила сина від свого ексчоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, з яким знаменитість розлучилася у вересні минулого року.

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