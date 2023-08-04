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Як дві краплі: Елізабет Герлі у сукні з розрізом з’явилася в компанії красеня сина (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Британська актриса Елізабет Герлі із сином, моделлю Деміаном Герлі Новина оновлена 04 серпня 2023, 13:32
Британська актриса Елізабет Герлі із сином, моделлю Деміаном Герлі. Фото Getty Images

58-річна Елізабет Герлі привернула увагу не лише розкішним образом

Британська актриса та модель Елізабет Герлі з віком не стає менш привабливою. Зірка, якій у червні виповнилося 58 років, продовжує захоплювати підтягнутим тілом та розкішними формами.

У четвер, 3 серпня, Герлі завітала на вечірку німецького бізнесмена Марселя Ремуса — Remus Lifestyle Night на Майорці, Іспанія.

Актриса підкорила присутніх гостей яскраво-червоною сукнею з глибоким декольте та розрізом до стегон. Вийшовши на червону доріжку, Елізабет посміхнулася, позуючи фотографам зі своїм сином.

Про 21-річного Деміана жартують, нібито він поступово перетворюється на копію своєї зіркової мами. Його батьком є колишній наречений Герлі – американський бізнесмен Стів Бінг. 2020 року 55-річний чоловік викинувся з вікна 27-поверхового будинку.

Син актриси був на заході в ніжно-блакитному блейзері без сорочки і широких штанах, що підходили в тон. Доповнив образ хлопець важкими білими кросівками. Відомо, що Деміан — успішна модель, і він вже давно працює з відомими модними домами.

елізабет Герлі деміан Герлі
Фото: Getty Images
елізабет Герлі
Фото: Getty Images
елізабет герлі
Фото: Getty Images

Раніше ми писали про літній образ 76-річної Сьюзан Сарандон. Американська акторка зуміла зачарувати всіх в Італії.

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#Стиль #Елізабет Херлі #Деміан Херлі