Як дві краплі: Елізабет Герлі у сукні з розрізом з’явилася в компанії красеня сина (фото)

58-річна Елізабет Герлі привернула увагу не лише розкішним образом

Британська актриса та модель Елізабет Герлі з віком не стає менш привабливою. Зірка, якій у червні виповнилося 58 років, продовжує захоплювати підтягнутим тілом та розкішними формами.

У четвер, 3 серпня, Герлі завітала на вечірку німецького бізнесмена Марселя Ремуса — Remus Lifestyle Night на Майорці, Іспанія.

Актриса підкорила присутніх гостей яскраво-червоною сукнею з глибоким декольте та розрізом до стегон. Вийшовши на червону доріжку, Елізабет посміхнулася, позуючи фотографам зі своїм сином.

Про 21-річного Деміана жартують, нібито він поступово перетворюється на копію своєї зіркової мами. Його батьком є колишній наречений Герлі – американський бізнесмен Стів Бінг. 2020 року 55-річний чоловік викинувся з вікна 27-поверхового будинку.

Син актриси був на заході в ніжно-блакитному блейзері без сорочки і широких штанах, що підходили в тон. Доповнив образ хлопець важкими білими кросівками. Відомо, що Деміан — успішна модель, і він вже давно працює з відомими модними домами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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