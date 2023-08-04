Оголила плечі: королева Летиція разом зі свекрухою Софією затьмарили гостей на світській вечері (фото)
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Королева Софія все така ж усміхнена у свої 84 роки
Королева-консорт Летиція знову підтверджує свій статус "стиляги Іспанії". Лише нещодавно дружина 55-річного короля Філіпа VI виводила у світ своїх дорослих красунь-дочок, тепер Летиція в літньому вбранні з’явилася на світській вечері в компанії своєї свекрухи, королеви Софії.
Захід Летиція влаштувала для державних діячів у четвер, 3 серпня, у палаці Марівент, він же Палац Саридакіса — літня резиденція королівської родини, що знаходиться на курортній Пальма-де-Майорці.
На вечері було багато дам у розкішних вбраннях, проте головними зірками була сама Летиція та 84-річна мама короля Філіпа. Для виходу королева-консорт обрала вільну літню сукню з відкритими плечима, з малюнками птахів у синьому та блакитному кольорах.
Королева Софія також не відстала від своєї молодшої родички. Так, жінка вбралася в шовкову сукню. Свій образ Софія підкреслила сережками з чорним каменем і довгим намистом.
До речі, Летиція також не відмовилася від аксесуарів. Наприклад, вона прикрасила вуха золотими сережками у вигляді зірочок, а серед взуття віддала перевагу білим босоніжкам на танкетці.
Раніше "Телеграф" писав, що дружина президента Джо Байдена Джилл Байден викликала модний фурор, виходячи з літака. Також королева-консорт Великої Британії Камілла вбралась у сукню-сорочку з квітковим принтом.